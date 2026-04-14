Frankreichs PrÃ¤sident Macron fordert Wiederaufnahme der US-Iran-GesprÃ¤che

Emmanuel Macron

Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hat die Wiederaufnahme der direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gefordert.

Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron hat die Wiederaufnahme der direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gefordert. Es sei nÃ¶tig, "MissverstÃ¤ndnisse auszurÃ¤umen und weitere Eskalationen zu vermeiden", betonte Macron am Dienstag im Onlinedienst X. Er habe deswegen auch mit dem iranischen PrÃ¤sidenten Massud Peseschkian und US-PrÃ¤sident Donald Trump gesprochen.Â



Macron drÃ¤ngte darauf, die Waffenruhe strikt einzuhalten. Sie mÃ¼sse auch den Libanon umfassen. Die StraÃŸe von Hormus solle "ohne Kontrollen und GebÃ¼hren" so schnell wie mÃ¶glich wieder geÃ¶ffnet werden. "Unter diesen Voraussetzungen sollten die Verhandlungen schnell wieder aufgenommen werden", forderte Macron.



Er verwies darauf, dass er gemeinsam mit dem britischen Premierminister Keir Starmer fÃ¼r Freitag zu einer Videokonferenz eingeladen habe, um einen internationalen Einsatz zur Absicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormus zu planen. Dazu sollten Staaten zusammenkommen, "die bereit sind, sich an unserer Seite an einer multilateralen und rein defensiven Mission zu beteiligen", sagte Macron. Ziel sei es, die freie Schifffahrt durch die Meerenge wiederherzustellen, "sobald die Sicherheitslage es zulÃ¤sst".



Macron wirbt bereits seit Anfang MÃ¤rz fÃ¼r einen internationalen Einsatz an der StraÃŸe von Hormus nach dem Ende des Iran-Krieges, das derzeit aber nicht absehbar ist.Â



Trump hatte nach den US-iranischen GesprÃ¤chen in Pakistan eine US-MilitÃ¤rblockade der Meerenge fÃ¼r alle Schiffe verkÃ¼ndet, die iranische HÃ¤fen ansteuern. Diese trat am Montag in Kraft. Als Grund nannte Trump die Weigerung Teherans, ZugestÃ¤ndnisse beim iranischen Atomprogramm zu machen.



Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggases transportiert wird, de facto gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben.