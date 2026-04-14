Bei Durchsuchungen wegen Betrugs mit Coronahilfen haben Ermittler in MÃ¼nchen zwei Menschen festgenommen. Beide kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte. Der 39-JÃ¤hrige und die 36-JÃ¤hrige sollen die Subventionen unter falschen Angaben beantragt haben. Daraufhin sei ihnen insgesamt ein siebenstelliger Betrag ausgezahlt worden.Â
FÃ¼nf weitere VerdÃ¤chtige sollen Scheinrechnungen an das Unternehmen gestellt haben, um die AntrÃ¤ge zu rechtfertigen. Gegen sie wird ebenfalls ermittelt. Bereits im November gab es Durchsuchungen. Dabei wurden die beiden HauptverdÃ¤chtigen verhaftet.
Zu den VerdÃ¤chtigen gehÃ¶rt auch ein 40-JÃ¤hriger. Ende MÃ¤rz gab es in Zusammenarbeit mit den BehÃ¶rden in Spanien eine Durchsuchung an seiner Adresse. Die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen dauerte an.
Brennpunkte
Zwei Festnahmen bei Durchsuchungen wegen Betrugs mit Coronahilfen in MÃ¼nchen
- AFP - 14. April 2026, 14:09 Uhr
Bei Durchsuchungen wegen Betrugs mit Coronahilfen haben Ermittler in MÃ¼nchen zwei Menschen festgenommen. Beide kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte.
Bei Durchsuchungen wegen Betrugs mit Coronahilfen haben Ermittler in MÃ¼nchen zwei Menschen festgenommen. Beide kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte. Der 39-JÃ¤hrige und die 36-JÃ¤hrige sollen die Subventionen unter falschen Angaben beantragt haben. Daraufhin sei ihnen insgesamt ein siebenstelliger Betrag ausgezahlt worden.Â
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