Brennpunkte

Zwei Festnahmen bei Durchsuchungen wegen Betrugs mit Coronahilfen in MÃ¼nchen

  • AFP - 14. April 2026, 14:09 Uhr
Bild vergrößern: Zwei Festnahmen bei Durchsuchungen wegen Betrugs mit Coronahilfen in MÃ¼nchen
Handschellen eines Polizisten
Bild: AFP

Bei Durchsuchungen wegen Betrugs mit Coronahilfen haben Ermittler in MÃ¼nchen zwei Menschen festgenommen. Beide kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte.

Bei Durchsuchungen wegen Betrugs mit Coronahilfen haben Ermittler in MÃ¼nchen zwei Menschen festgenommen. Beide kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte. Der 39-JÃ¤hrige und die 36-JÃ¤hrige sollen die Subventionen unter falschen Angaben beantragt haben. Daraufhin sei ihnen insgesamt ein siebenstelliger Betrag ausgezahlt worden.Â 

FÃ¼nf weitere VerdÃ¤chtige sollen Scheinrechnungen an das Unternehmen gestellt haben, um die AntrÃ¤ge zu rechtfertigen. Gegen sie wird ebenfalls ermittelt. Bereits im November gab es Durchsuchungen. Dabei wurden die beiden HauptverdÃ¤chtigen verhaftet.

Zu den VerdÃ¤chtigen gehÃ¶rt auch ein 40-JÃ¤hriger. Ende MÃ¤rz gab es in Zusammenarbeit mit den BehÃ¶rden in Spanien eine Durchsuchung an seiner Adresse. Die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen dauerte an.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    GesetzesÃ¤nderung soll Schutz vor Diskriminierung verbessern
    GesetzesÃ¤nderung soll Schutz vor Diskriminierung verbessern

    BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger sollen besser vor Diskriminierung geschÃ¼tzt werden. Ein am Dienstag vorgestellter Gesetzentwurf sieht vor, Fristen fÃ¼r das Geltendmachen von AnsprÃ¼chen

    Mehr
    Spanische Justiz gibt Fall Fernandes gegen Ulmen an deutsche BehÃ¶rden ab
    Spanische Justiz gibt Fall Fernandes gegen Ulmen an deutsche BehÃ¶rden ab

    Im Fall der von der Schauspielerin Collien Fernandes erhobenen VorwÃ¼rfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen will die spanische Justiz die Ermittlungen ganz den deutschen

    Mehr
    AuÃŸenminister: Israel will
    AuÃŸenminister: Israel will "Frieden und Normalisierung" mit Libanon

    Die israelische Regierung strebt nach den Worten von AuÃŸenminister Gideon Saar nach Frieden und einer Normalisierung der Beziehungen zum Nachbarland Libanon. "Wir wollen Frieden

    Mehr
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Preise an den ZapfsÃ¤ulen wieder gestiegen - aber nur geringfÃ¼gig
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Gutachter: Deutschlandticket nutzt Umwelt, Wirtschaft und Verbrauchern
    Filmstars wenden sich in offenem Brief gegen Warner-Bros.-Ãœbernahme durch Paramount
    Filmstars wenden sich in offenem Brief gegen Warner-Bros.-Ãœbernahme durch Paramount
    ImportabhÃ¤ngigkeit bei Seltenen Erden aus China etwas zurÃ¼ckgegangen
    ImportabhÃ¤ngigkeit bei Seltenen Erden aus China etwas zurÃ¼ckgegangen
    Iran-Krieg: IWF sagt DÃ¤mpfer fÃ¼r deutsche und Weltwirtschaft voraus
    Iran-Krieg: IWF sagt DÃ¤mpfer fÃ¼r deutsche und Weltwirtschaft voraus
    GKV-Spitzenverband lehnt Reduzierung von Krankenkassen ab
    GKV-Spitzenverband lehnt Reduzierung von Krankenkassen ab
    Selenskyj verspricht Reparatur von Druschba-Pipeline bis
    Selenskyj verspricht Reparatur von Druschba-Pipeline bis "Ende April"
    Frankreichs PrÃ¤sident Macron fordert Wiederaufnahme der US-Iran-GesprÃ¤che
    Frankreichs PrÃ¤sident Macron fordert Wiederaufnahme der US-Iran-GesprÃ¤che
    Warken will kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern einschrÃ¤nken
    Warken will kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern einschrÃ¤nken
    Studie zeigt positive Effekte des Deutschlandtickets
    Studie zeigt positive Effekte des Deutschlandtickets

    Top Meldungen

    Warken stellt GKV-Sparpaket vor
    Warken stellt GKV-Sparpaket vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zwei Wochen nach der VerÃ¶ffentlichung des Berichts der Finanzkommission Gesundheit zur Stabilisierung der BeitragssÃ¤tze in der gesetzlichen

    Mehr
    Streiks bei der Lufthansa sorgen auch am Dienstag fÃ¼r zahlreiche FlugausfÃ¤lle
    Streiks bei der Lufthansa sorgen auch am Dienstag fÃ¼r zahlreiche FlugausfÃ¤lle

    Die Pilotenstreiks bei der Lufthansa haben den Flugbetrieb am Dienstag weiter erheblich beeintrÃ¤chtigt.Â So wurden nach Flughafenangaben allein in Frankfurt am Main fÃ¼r den

    Mehr
    EU genehmigt deutsche Beihilfen fÃ¼r MoorwiedervernÃ¤ssung
    EU genehmigt deutsche Beihilfen fÃ¼r MoorwiedervernÃ¤ssung

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat eine deutsche Beihilferegelung im Umfang von 1,3 Milliarden Euro genehmigt, die sich auf die WiedervernÃ¤ssung

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts