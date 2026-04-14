Zwei Festnahmen bei Durchsuchungen wegen Betrugs mit Coronahilfen in MÃ¼nchen

Handschellen eines Polizisten

Bei Durchsuchungen wegen Betrugs mit Coronahilfen haben Ermittler in MÃ¼nchen zwei Menschen festgenommen. Beide kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt mitteilte.

Bei Durchsuchungen wegen Betrugs mit Coronahilfen haben Ermittler in MÃ¼nchen zwei Menschen festgenommen. Beide kamen in Untersuchungshaft, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstag mitteilte. Der 39-JÃ¤hrige und die 36-JÃ¤hrige sollen die Subventionen unter falschen Angaben beantragt haben. Daraufhin sei ihnen insgesamt ein siebenstelliger Betrag ausgezahlt worden.Â



FÃ¼nf weitere VerdÃ¤chtige sollen Scheinrechnungen an das Unternehmen gestellt haben, um die AntrÃ¤ge zu rechtfertigen. Gegen sie wird ebenfalls ermittelt. Bereits im November gab es Durchsuchungen. Dabei wurden die beiden HauptverdÃ¤chtigen verhaftet.



Zu den VerdÃ¤chtigen gehÃ¶rt auch ein 40-JÃ¤hriger. Ende MÃ¤rz gab es in Zusammenarbeit mit den BehÃ¶rden in Spanien eine Durchsuchung an seiner Adresse. Die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen dauerte an.