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GesetzesÃ¤nderung soll Schutz vor Diskriminierung verbessern

  • AFP - 14. April 2026, 14:24 Uhr
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Justitia
Bild: AFP

BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger sollen besser vor Diskriminierung geschÃ¼tzt werden. Ein Gesetzentwurf sieht vor, Fristen fÃ¼r das Geltendmachen von AnsprÃ¼chen zu verlÃ¤ngern und UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Betroffene auszubauen. Damit werden EU-Vorgaben umgesetzt.

BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger sollen besser vor Diskriminierung geschÃ¼tzt werden. Ein am Dienstag vorgestellter Gesetzentwurf sieht vor, Fristen fÃ¼r das Geltendmachen von AnsprÃ¼chen aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zu verlÃ¤ngern und UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Betroffene auszubauen. Damit sollen auch EU-Vorgaben zum Diskriminierungsschutz in deutsches Recht umgesetzt werden.

Das AGG enthÃ¤lt Regeln zum Schutz vor Diskriminierung in der Arbeitswelt und bei zivilrechtlichen RechtsgeschÃ¤ften, etwa bei Vermietungen oder im Handel. Der nun von den Bundesministerien fÃ¼r Justiz und fÃ¼r Familie gemeinsam vorgelegte Gesetzentwurf sieht vor, dass AnsprÃ¼che aus dem Gesetz vier statt bisher zwei Monate lang eingefordert werden kÃ¶nnen.

Das AGG schÃ¼tzt vor Benachteiligung wegen bestimmter Merkmale. Genannt werden Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter und sexuelle IdentitÃ¤t. Die EinschrÃ¤nkung des Diskriminierungsschutzes wegen des Geschlechts auf sogenannte MassengeschÃ¤fte soll kÃ¼nftig entfallen. "Alter" wird als "Lebensalter" prÃ¤zisiert.

Der Schutz vor sexuellen BelÃ¤stigungen soll verbessert werden. Er soll nicht mehr nur am Arbeitsplatz gelten, sondern beispielsweise auch auf Wohnungsmarkt, im Fitnessstudio oder in der Fahrschule.Â 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) soll kÃ¼nftig ein Streitschlichtungsverfahren anbieten, um bei DiskriminierungsvorwÃ¼rfen eine schnelle, einvernehmliche Einigung der Beteiligten zu befÃ¶rdern. In Gerichtsverfahren soll die ADS als Beistand auftreten kÃ¶nnen.Â 

EingeschrÃ¤nkt wird eine Ausnahmeklausel fÃ¼r Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen, die es diesen erlaubt, BeschÃ¤ftigte wegen der Religion oder Weltanschauung unterschiedlich zu behandeln. Dies soll nur noch mÃ¶glich sein, wenn ein Bezug zwischen der Religion oder Weltanschauung und der konkreten Art der TÃ¤tigkeit der betroffenen BeschÃ¤ftigten oder der UmstÃ¤nde ihrer Arbeit bestehen.

FÃ¼r den Gesetzentwurf wurde die VerbÃ¤ndeanhÃ¶rung eingeleitet. Wie es in der Mitteilung weiter hieÃŸ, wurden weitergehende Neuregelungen diskutiert. Es habe darÃ¼ber aber zwischen den beiden beteiligten Ressorts keine Einigung erzielt werden kÃ¶nnen. Da die Umsetzung der EU-Vorgaben fristgebunden war, sei daher zunÃ¤chst die vorliegende begrenzte GesetzesÃ¤nderung auf den Weg gebracht worden.

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