Politik

Warken will kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern einschrÃ¤nken

  • AFP - 14. April 2026, 14:02 Uhr
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Nina Warken
Bild: AFP

Um die gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu stabilisieren, will Bundesgesundheitsministerin Warken unter anderem die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern einschrÃ¤nken und die Zuzahlungen zu Medikamenten erhÃ¶hen.

Um die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) zu stabilisieren, will Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) unter anderem die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnern einschrÃ¤nken und die Zuzahlungen zu Medikamenten erhÃ¶hen. Insgesamt sollen "Ã¼ber drei Viertel" der VorschlÃ¤ge einer Expertenkommission zur GKV-Reform umgesetzt werden, wie Warken am Dienstag sagte. Ihr Ressort habe die VorschlÃ¤ge in den vergangenen Wochen geprÃ¼ft "und jetzt ein ausgewogenes Gesamtpaket erstellt".

"Mir ist es wichtig, dass dieses Paket die derzeit zu erwartende FinanzlÃ¼cke bis einschlieÃŸlich 2030 schlieÃŸen kann", betonte Warken. "Ohne ein entschlossenes Gegensteuern" mÃ¼sse in der GKV im kommenden Jahr mit einem Defizit von 15 Milliarden Euro, bis 2030 sogar mit 40 Milliarden Euro gerechnet werden.

Alle Beteiligten und Leistungsbereiche des Gesundheitssystems mÃ¼ssten nun ihren Beitrag leisten mÃ¼ssen, sagte die Ministerin. Konkret plant Warken unter anderem die schrittweise EinfÃ¼hrung eines verpflichtenden Zweitmeinungsverfahrens bei Operationen und die EinschrÃ¤nkung der kostenlosen Mitversicherung. Kinder sollen demnach mitversichert bleiben, Ehepartner nur in AusnahmefÃ¤llen.

Insgesamt sollen sich kÃ¼nftig die ZuwÃ¤chse von Preisen und VergÃ¼tungen an der Entwicklung der Einnahmen der Krankenkassen orientieren. "Wir kÃ¶nnen schlicht nicht mehr Geld ausgeben", betonte Warken. Auch bei den Krankenkassen selbst soll gespart werden: Deren Verwaltungsausgaben sollen begrenzt, Werbekosten halbiert werden.

Eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission hatte kÃ¼rzlich ihre ReformvorschlÃ¤ge fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung vorgestellt. Ziel ist eine Stabilisierung der KrankenkassenbeitrÃ¤ge. Die Fachleute prÃ¤sentierten 66 konkrete Empfehlungen, mit deren Umsetzung allein im kommenden Jahr 42 Milliarden Euro gespart werden kÃ¶nnte.

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