Spanische Justiz gibt Fall Fernandes gegen Ulmen an deutsche BehÃ¶rden ab

Darstellung der Justitia

Im Fall der von der Schauspielerin Collien Fernandes erhobenen VorwÃ¼rfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen will die spanische Justiz die Ermittlungen ganz den deutschen BehÃ¶rden Ã¼berlassen. Ein Gericht in Mallorca erklÃ¤rte, dass es nicht fÃ¼r den Fall zustÃ¤ndig sei.

Im Fall der von der Schauspielerin Collien Fernandes erhobenen VorwÃ¼rfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen will die spanische Justiz die Ermittlungen ganz den deutschen BehÃ¶rden Ã¼berlassen. Ein Gericht in Palma de Mallorca erklÃ¤rte am Dienstag, dass es fÃ¼r den Fall nicht zustÃ¤ndig sei. Die VorwÃ¼rfe sollten ausschlieÃŸlich von der deutschen Justiz, konkret von der Staatsanwaltschaft Itzehoe, geprÃ¼ft werden.Â



Zur BegrÃ¼ndung hieÃŸ es in einer ErklÃ¤rung des Gerichts, es gehe im Wesentlichen um mutmaÃŸliche Taten, die in Deutschland begangen worden seien, oder fÃ¼r die auf Deutsch publizierende Online-Plattformen genutzt worden seien. Auch die Zeugen seien aus Deutschland und lebten dort. Die Entscheidung des Gerichts in der Hauptstadt der spanischen Ferieninsel Mallorca ist den Angaben zufolge noch nicht rechtskrÃ¤ftig, gegen sie kann noch Einspruch eingelegt werden.



Fernandes hatte die Klage auf Mallorca eingereicht, weil sie und Ulmen dort am Ende ihrer Ehe seit 2023 gelebt hatten. Die dort vorgebrachten VorwÃ¼rfe umfassten Aneignung des Personenstandes, Geheimnisverrat, Ã¶ffentliche Beleidigung, regelmÃ¤ÃŸige Misshandlung und schwere Drohungen.Â Ãœber die VorwÃ¼rfe der Schauspielerin gegen ihren Ex-Mann hatte zuerst das Magazin "Der Spiegel" berichtet.Â



Nach Auswertung dieser Berichterstattung sprach die Staatsanwaltschaft Itzehoe Ende MÃ¤rz von einem Anfangsverdacht gegen Ulmen und verwies zugleich darauf, dass fÃ¼r den Schauspieler weiter die Unschuldsvermutung gelte. Es werde geprÃ¼ft, ob auÃŸer dem im Raum stehenden Straftatbestand der Nachstellung auch weitere StraftatbestÃ¤nde in Betracht kommen



Der 50-jÃ¤hrige Ulmen und die 44-jÃ¤hrige Fernandes waren seit 2011 ein Paar, vergangenes Jahr gaben sie ihre Trennung bekannt. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter.



Ulmen bestreitet die Anschuldigungen, er habe von Fernandes gefÃ¤lschte pornografische Aufnahmen erstellt und verbreitet. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ulmens Anwalt reichte Ende MÃ¤rz beim Landgericht Hamburg einen Antrag auf einstweilige VerfÃ¼gung gegen den Verlag des "Spiegel" ein, da dessen Berichterstattung "unvollstÃ¤ndig und falsch" sei.



Fernandes' VorwÃ¼rfe fÃ¼hrten in Deutschland in der Politik zu einer Debatte Ã¼ber digitale Gewalt gegen Frauen. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) kÃ¼ndigte in der Folge an, GesetzeslÃ¼cken schlieÃŸen zu wollen.