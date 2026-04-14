Politik

Spritpreiskrise: 51 Prozent der Deutschen fÃ¼r zeitlich begrenztes Tempolimit

  • AFP - 14. April 2026, 08:42 Uhr
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Autobahn in Nordrhein-Westfalen
Bild: AFP

Langsamer fahren spart Sprit - in der aktuellen Preiskrise spricht sich einer Umfrage zufolge gut die HÃ¤lfte der Deutschen fÃ¼r ein zeitlich begrenztes Tempolimit auf Autobahnen und LandstraÃŸen aus.

Langsamer fahren spart Sprit - in der aktuellen Preiskrise spricht sich einer Umfrage zufolge gut die HÃ¤lfte der Deutschen fÃ¼r ein zeitlich begrenztes Tempolimit auf Autobahnen und LandstraÃŸen aus. Wie der "Stern" am Dienstag berichtete, bejahten 51 Prozent der BundesbÃ¼rgerinnen und BundesbÃ¼rger die Frage nach dieser MaÃŸnahme zur Reduzierung des Energieverbrauchs, 48 Prozent sprachen sich dagegen aus, ein Prozent machte keine Angabe.

Das Institut Forsa befragte am 9. und 10. April tausend Deutsche zu dem Thema und gab dabei auch die Begrenzungen vor: 120 Stundenkilometer auf der Autobahn und 80 Stundenkilometer auf LandstraÃŸen. Deutliche Unterschiede bei den Antworten gab es je nach Geschlecht. WÃ¤hrend mit 63 Prozent deutlich mehr Frauen ein temporÃ¤res Tempolimit befÃ¼rworten, sind es bei den MÃ¤nnern nur 37 Prozent.

Auch bei den Ã¼ber 60-JÃ¤hrigen war die Zustimmung zu einem Limit mit 62 Prozent deutlich hÃ¶her, bei den 30- bis 59-JÃ¤hrigen und damit der Altersgruppe mit den meisten BeschÃ¤ftigten, befÃ¼rwortet dagegen nur eine Minderheit den Vorschlag. Die mit Abstand grÃ¶ÃŸte UnterstÃ¼tzung findet die Idee eines Tempolimits bei den AnhÃ¤ngern der GrÃ¼nen und der Linken mit jeweils 82 Prozent. Am wenigsten sind die AnhÃ¤nger der AfD dafÃ¼r (19 Prozent).

Unter anderem die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hatte eine Tempobegrenzung als MaÃŸnahme gegen die Energiekrise vorgeschlagen. Die Ã–konomin sitzt im SachverstÃ¤ndigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Grimm hÃ¤lt die bisherigen MaÃŸnahmen zur Senkung der Spritpreise fÃ¼r wenig wirksam. Die Bundesregierung hatte am Montag angekÃ¼ndigt, die MineralÃ¶lsteuer auf Benzin und Diesel fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent pro Liter zu senken.

Derzeit ist Deutschland das einzige Land in der EU, in dem kein generelles Tempolimit auf Autobahnen gilt.

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