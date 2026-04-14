Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Greenpeace kritisiert die geplanten Entlastungen der Koalition fÃ¼r Autofahrer scharf.
"Die Bundesregierung steuert das Land mit diesem Paket weiter Richtung fossiler Infarkt", sagte Greenpeace-MobilitÃ¤tsexpertin Lena Donat dem Tagesspiegel. Die Politik der Bundesregierung sei "etwa so sinnvoll, wie den Preis auf Rettungsringe zu senken, wenn ein Schiff sinkt". Statt kurzfristige Trostpflaster zu verteilen, mÃ¼sse verantwortungsvolle Politik dafÃ¼r sorgen, so schnell wie mÃ¶glich von Ã–l und Gas unabhÃ¤ngig zu machen.
Auf hohe Ã–l- und Gaspreise mit niedrigeren Energiesteuern zu reagieren, "verpulvert tagtÃ¤glich Millionen an Steuergeldern und das vor allem an Gutverdienende mit groÃŸen Spritschluckern", so Donat. Stattdessen mÃ¼sse man so schnell wie mÃ¶glich von Ã–l und Gas unabhÃ¤ngig werden.
Die Regierung solle den Menschen helfen, aus der "fossilen Falle" herauszukommen, etwa Ã¼ber ein MobilitÃ¤tsgeld. "Jeder neue Verbrenner, jede weitere Gasheizung, die heute noch verkauft wird, vergrÃ¶ÃŸert unsere fossile AbhÃ¤ngigkeit", so Donat.
Die Deutsche Umwelthilfe stellt sich gegen die PlÃ¤ne der Bundesregierung, heimische Gasvorkommen zu erschlieÃŸen. "Ein Wiedereinstieg in die nationale GasfÃ¶rderung bringt kurzfristig keinen Nutzen", sagte der BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Deutschen Umwelthilfe, Sascha MÃ¼ller-Kraenner, dem Tagesspiegel. Auch langfristig wÃ¼rden nur ausgewÃ¤hlte Unternehmen der Gasindustrie profitieren. "Die Bundesregierung stellt sich damit in den Dienst der Gaslobby", sagte MÃ¼ller-Kraenner.
Finanzen
Greenpeace kritisiert SpritplÃ¤ne der Bundesregierung
- dts - 14. April 2026, 05:00 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Greenpeace kritisiert die geplanten Entlastungen der Koalition fÃ¼r Autofahrer scharf.
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