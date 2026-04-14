Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen im Bundestag halten die MaÃŸnahmen der Regierung gegen die hohen Energiepreise fÃ¼r falsch ausgerichtet und fordern stattdessen ein Klimageld per Direktzahlungsmodus.
"Mit ihrer Kombination aus Tankrabatt und 1.000-Euro-Bonus will Schwarz-Rot aus irgendeinem Grund nur Menschen mit Auto oder Arbeitsvertrag erreichen", sagte die klimapolitische Sprecherin Lisa Badum dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Und das auch nur, wenn Ã–lkonzerne und Arbeitgeber sich danach fÃ¼hlen."
Der Direktauszahlungsmechanismus aus der Ampel-Zeit wÃ¼rde es ermÃ¶glichen, unkompliziert alle Menschen in Deutschland zu entlasten - ein Klimageld sei pragmatisch und umweltschonend, argumentierte die GrÃ¼nen-Politikerin. "Das Einzige, was dagegenspricht, sind fossile Lobbyinteressen", sagte Badum.
Die Bundesregierung hat eine Senkung der Energiesteuer auf Diesel und Benzin fÃ¼r zwei Monate um jeweils rund 17 Cent pro Liter angekÃ¼ndigt, auÃŸerdem sollen Arbeitgeber eine steuer- und abgabenfreie "EntlastungsprÃ¤mie" von bis zu 1.000 Euro an BeschÃ¤ftigte zahlen kÃ¶nnen.
Finanzen
GrÃ¼ne finden MaÃŸnahmen gegen hohe Energiepreise unzureichend
- dts - 14. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen im Bundestag halten die MaÃŸnahmen der Regierung gegen die hohen Energiepreise fÃ¼r falsch ausgerichtet und fordern stattdessen ein Klimageld per Direktzahlungsmodus.
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