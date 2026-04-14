Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise und Reiche-Beraterin Veronika Grimm kritisiert die EntlastungsplÃ¤ne der Bundesregierung fÃ¼r Autofahrer.
"Wir sind in einer Energiekrise, in der substanzielle Mengen an Ã–l und Gas wegfallen dÃ¼rften, da Produktionsanlagen zerstÃ¶rt wurden. Die Eskalation ist noch nicht vorbei. Es mÃ¼sste daher alles daran gesetzt werden, Energie einzusparen. Stattdessen senkt man jetzt Ã¼ber eine Steuersenkung die Preise, sodass die Nachfrage nach fossiler Energie hÃ¶her bleibt, als sie sein mÃ¼sste", sagte Grimm der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). "Im Endeffekt hat man das GefÃ¼hl, dass die Politik die Situation komplett verkennt."
Die Wirtschaftsweise mahnte: "Entlastung kann punktuell angebracht sein, aber doch nicht mit der GieÃŸkanne. Menschen mit einem hohen Einkommen sollten in der Lage sein, die zusÃ¤tzlichen Belastungen selbst zu tragen. Es wÃ¤re sinnvoll, zielgerichtet zu agieren. Schon deshalb, weil die Lage im Bundeshaushalt ja schon jetzt angespannt ist, trotz immenser Verschuldung in dieser Legislaturperiode."
Grimm sieht bessere Alternativen. "Man hÃ¤tte die Stromsteuer fÃ¼r alle senken kÃ¶nnen, das wÃ¤re eine ohnehin sinnvolle MaÃŸnahme, die bisher unterblieben ist. AuÃŸerdem sollte man sich dringend mit den strukturellen Reformen befassen, die seit langem verschleppt werden. Das Land wird immer weiter abrutschen, wenn man sich nur hektisch um jede Krise kÃ¼mmert, statt seine eigentlichen Hausaufgaben zu machen."
Finanzen
Grimm kritisiert EntlastungsplÃ¤ne: "Politik verkennt die Situation"
- dts - 14. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise und Reiche-Beraterin Veronika Grimm kritisiert die EntlastungsplÃ¤ne der Bundesregierung fÃ¼r Autofahrer.
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