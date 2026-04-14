Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) stellt am Dienstag in Washington (9.00 Uhr Ortszeit, 15.00 Uhr MESZ) seinen Bericht zu den Perspektiven der Weltwirtschaft in diesem und im kommenden Jahr vor. Die Aussichten haben sich nach Angaben von IWF-Chefin Kristalina Georgieva durch den Energiepreisschock im Iran-Krieg deutlich eingetrÃ¼bt.
Der Bericht wird am Rande der Jahrestagungen von IWF und Weltbank in der US-Hauptstadt verÃ¶ffentlicht. FÃ¼r Deutschland nehmen an der Tagung Bundesfinanzminister Lars Klingbeil und Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (beide SPD) teil.
Wirtschaft
IWF stellt Weltwirtschaftsausblick vor: Perspektiven durch Iran-Krieg eingetrÃ¼bt
- AFP - 14. April 2026, 04:02 Uhr
Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) stellt am Dienstag in Washington (9.00 Uhr Ortszeit, 15.00 Uhr MESZ) seinen Bericht zu den Perspektiven der Weltwirtschaft in diesem und im kommenden Jahr vor.
Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) stellt am Dienstag in Washington (9.00 Uhr Ortszeit, 15.00 Uhr MESZ) seinen Bericht zu den Perspektiven der Weltwirtschaft in diesem und im kommenden Jahr vor. Die Aussichten haben sich nach Angaben von IWF-Chefin Kristalina Georgieva durch den Energiepreisschock im Iran-Krieg deutlich eingetrÃ¼bt.
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