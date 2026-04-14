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Staatsmedien: Nordkorea feuert Raketen von MarinezerstÃ¶rer ab

  • AFP - 14. April 2026, 05:44 Uhr
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Kim (m.) beobachtet den Raketentest
Bild: AFP

Die nordkoreanische Armee hat Staatsmedien zufolge strategische MarschflugkÃ¶rper und schiffsabwehrende Raketen von einem MarinezerstÃ¶rer aus abgefeuert. Den Waffentests am Sonntag wohnte auch der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un bei.

Die nordkoreanische Armee hat Staatsmedien zufolge strategische MarschflugkÃ¶rper und schiffsabwehrende Raketen von einem MarinezerstÃ¶rer aus abgefeuert. Den Waffentests am Sonntag habe auch der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un beigewohnt, berichtete die nordkoreanische staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Die Raketen seien Ã¼ber dem Gelben Meer geflogen und hÃ¤tten ihre Ziele "mit ultraprÃ¤ziser Treffgenauigkeit zerstÃ¶rt", fÃ¼gte KCNA hinzu.

Zwei stategische MarschflugkÃ¶rper flogen etwas lÃ¤nger als zwei Stunden, wÃ¤hrend die schiffsabwehrenden Raketen 33 Minuten lang in der Luft waren, wie KCNA berichtete. Die Raketentests wurden demnach von der "Choe Hyon" aus gestartet, einem von zwei 5000-Tonnen-ZerstÃ¶rern im Arsenal Nordkoreas, die beide im vergangenen Jahr in Dienst gestellt wurden.Â 

Ein von KCNA verÃ¶ffentlichtes Foto zeigt Kim, wie er den Test aus der Entfernung beobachtet, flankiert von Marineoffizieren. KCNA zufolge brachte Kim "groÃŸe Zufriedenheit darÃ¼ber zum Ausdruck, dass die Bereitschaft fÃ¼r strategische Aktionen unserer Armee gestÃ¤rkt worden ist". Er habe zudem bekrÃ¤ftigt, dass die StÃ¤rkung der atomaren Abschreckung Nordkoreas die "wichtigste vorrangige Aufgabe" sei.

Nordkorea ist international weitgehend isoliert. Wegen seines Raketen- und Atomprogramms wurden zahlreiche internationale Sanktionen gegen das Land verhÃ¤ngt.

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