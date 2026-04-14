Sachsens CDU-MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer hat die BeschlÃ¼sse der Bundesregierung zur Entlastung der BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger bei den Spritpreisen scharf kritisiert. Im ZDF-"Morgenmagazin" kritisierte er dabei am Dienstag das Auftreten der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auch grundsÃ¤tzlich. "Ich erlebe eine Koalition in Berlin, die sich nicht einig ist." Die Regierung gebe dem Land keine FÃ¼hrung. "Das beunruhigt mich sehr."
Kretschmer kritisierte die angekÃ¼ndigte, auf zwei Monate begrenzte Senkung der MineralÃ¶lsteuer auf Benzin und Diesel um 17 Cent als unzureichend. "Um Deutschland auf die Beine zu stellen, sind 17 Cent im Bereich Benzin nicht die LÃ¶sung."Â
Bei der geplanten steuerfreien 1000-Euro-EntlastungsprÃ¤mie hÃ¶re er zudem scharfe Kritik aus der BevÃ¶lkerung. Insbesondere Handwerker und MittelstÃ¤ndler wÃ¼rden dies als "Hohn" empfinden, sagte Kretschmer. Diese hÃ¤tten als Arbeitgeber das GefÃ¼hl, dass der Bund damit etwas bei ihnen abladen wolle. Es mÃ¼sse jetzt vermieden werden, dass die BeschÃ¤ftigten im Ã¶ffentlichen Dienst das Geld als Erstes bekommen.
Kretschmer sagte, in der Bundesregierung fehle offenbar noch immer der Erkenntnisgewinn, dass es nun um die StÃ¤rkung der Wirtschaft gehe. "Das groÃŸe Ganze ist hier, was mir fehlt." Die BevÃ¶lkerung sei viel weiter als Union und SPD, die Menschen wollten Reformen. Zu einem groÃŸen Wurf gehÃ¶re nun dazu, dass Energie wesentlich gÃ¼nstiger werde. Deutschland sei viel teurer als seine Konkurrenten. Aber insgesamt mÃ¼sse alles von A bis Z durchdekliniert werden, um Kosten zu senken.
Politik
Kretschmer kritisiert KoalitionsbeschlÃ¼sse scharf: 1000-Euro-Entlastung "Hohn"
- AFP - 14. April 2026, 08:45 Uhr
Sachsens CDU-MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer hat die BeschlÃ¼sse der Bundesregierung zur Entlastung der BÃ¼rger bei den Spritpreisen scharf kritisiert. Er kritisierte das Auftreten der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auch grundsÃ¤tzlich.
Sachsens CDU-MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer hat die BeschlÃ¼sse der Bundesregierung zur Entlastung der BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger bei den Spritpreisen scharf kritisiert. Im ZDF-"Morgenmagazin" kritisierte er dabei am Dienstag das Auftreten der Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auch grundsÃ¤tzlich. "Ich erlebe eine Koalition in Berlin, die sich nicht einig ist." Die Regierung gebe dem Land keine FÃ¼hrung. "Das beunruhigt mich sehr."
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