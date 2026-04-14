Wirtschaft

GroÃŸhandelspreise im MÃ¤rz deutlich gestiegen

  • dts - 14. April 2026, 08:09 Uhr
Bild vergrößern: GroÃŸhandelspreise im MÃ¤rz deutlich gestiegen
Ã–ltanks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im deutschen GroÃŸhandel sind im MÃ¤rz 2026 um 4,1 Prozent hÃ¶her gewesen als im MÃ¤rz 2025. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.

Von Dezember 2025 bis Februar 2026 hatte die VerÃ¤nderungsrate gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat jeweils bei +1,2 Prozent gelegen. Ein hÃ¶herer Preisanstieg als im MÃ¤rz 2026 wurde im Vorjahresvergleich zuletzt im Februar 2023 verzeichnet (+9,5 Prozent gegenÃ¼ber Februar 2022). Ausschlaggebend fÃ¼r den hohen Preisanstieg im MÃ¤rz 2026 waren die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, in deren Folge sich insbesondere die GroÃŸhandelspreise fÃ¼r Energieprodukte und Rohstoffe erhÃ¶hten. GegenÃ¼ber Februar 2026 stiegen die GroÃŸhandelspreise im MÃ¤rz um 2,7 Prozent.

HauptursÃ¤chlich fÃ¼r den Anstieg der GroÃŸhandelspreise insgesamt gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat war im MÃ¤rz 2026 der Preisanstieg bei MineralÃ¶lerzeugnissen. Die Preise lagen hier im Durchschnitt um 17,8 Prozent Ã¼ber denen von MÃ¤rz 2025. GegenÃ¼ber dem Vormonat Februar 2026 stiegen sie ebenfalls deutlich (+18,8 Prozent).

Ebenfalls bedeutend fÃ¼r die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im GroÃŸhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, -Metallen und -Metallhalbzeug (+48,4 Prozent gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025). Zudem stiegen die Preise im GroÃŸhandel fÃ¼r Zucker, SÃ¼ÃŸwaren und Backwaren um 6,1 Prozent sowie fÃ¼r Tabakwaren um 5,9 Prozent zum Vorjahresmonat.

Niedriger als im MÃ¤rz 2025 waren dagegen die Preise im GroÃŸhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewÃ¼rzen (-8,9 Prozent gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025) sowie im GroÃŸhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, SpeiseÃ¶len und Nahrungsfetten (-8,3 Prozent gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025).

Ebenfalls gÃ¼nstiger im Vorjahresvergleich waren auf GroÃŸhandelsebene Mehl und Getreideprodukte (-5,8 Prozent) sowie Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel (-3,4 Prozent).

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    RÃ¼ckgang der AusbildungsneuabschlÃ¼sse setzt sich fort
    RÃ¼ckgang der AusbildungsneuabschlÃ¼sse setzt sich fort

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 haben rund 461.800 Auszubildende in Deutschland eine duale Berufsausbildung begonnen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

    Mehr
    Deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen im Januar
    Deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen im Januar

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar 2026 haben die deutschen Amtsgerichte 1.919 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Wie das Statistische Bundesamt

    Mehr
    Ãœber die HÃ¤lfte der importierten seltenen Erden kommt aus China
    Ãœber die HÃ¤lfte der importierten seltenen Erden kommt aus China

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland hat im Jahr 2025 mehr seltene Erden importiert als im Jahr zuvor. Die eingefÃ¼hrte Menge der begehrten Metalle stieg um 4,9

    Mehr
    Chinas Exporte schwÃ¤cheln - Importe wegen hoher Energiepreise im MÃ¤rz gestiegen
    Chinas Exporte schwÃ¤cheln - Importe wegen hoher Energiepreise im MÃ¤rz gestiegen
    Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern
    Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Kretschmer kritisiert KoalitionsbeschlÃ¼sse scharf: 1000-Euro-Entlastung
    Kretschmer kritisiert KoalitionsbeschlÃ¼sse scharf: 1000-Euro-Entlastung "Hohn"
    Spritpreiskrise: 51 Prozent der Deutschen fÃ¼r zeitlich begrenztes Tempolimit
    Spritpreiskrise: 51 Prozent der Deutschen fÃ¼r zeitlich begrenztes Tempolimit
    Kabelschaden legt Gelsenkirchener Hauptbahnhof lahm - Polizei prÃ¼ft Sabotage
    Kabelschaden legt Gelsenkirchener Hauptbahnhof lahm - Polizei prÃ¼ft Sabotage
    SPD-Fraktionsvize MÃ¶ller gegen neue Taurus-Debatte
    SPD-Fraktionsvize MÃ¶ller gegen neue Taurus-Debatte
    Russischer AuÃŸenminister zu GesprÃ¤chen Ã¼ber Iran-Krieg in China
    Russischer AuÃŸenminister zu GesprÃ¤chen Ã¼ber Iran-Krieg in China
    Kanada: Partei von Premier Carney sichert sich in Nachwahlen Mehrheit im Parlament
    Kanada: Partei von Premier Carney sichert sich in Nachwahlen Mehrheit im Parlament

    Top Meldungen

    Greenpeace kritisiert SpritplÃ¤ne der Bundesregierung
    Greenpeace kritisiert SpritplÃ¤ne der Bundesregierung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Greenpeace kritisiert die geplanten Entlastungen der Koalition fÃ¼r Autofahrer scharf. "Die Bundesregierung steuert das Land mit diesem Paket

    Mehr
    IWF stellt Weltwirtschaftsausblick vor: Perspektiven durch Iran-Krieg eingetrÃ¼bt
    IWF stellt Weltwirtschaftsausblick vor: Perspektiven durch Iran-Krieg eingetrÃ¼bt

    Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) stellt am Dienstag in Washington (9.00 Uhr Ortszeit, 15.00 Uhr MESZ) seinen Bericht zu den Perspektiven der Weltwirtschaft in diesem und im

    Mehr
    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen
    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen "Startpunkt" fÃ¼r umfassende Reformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den EntlastungsbeschlÃ¼ssen der Regierungskoalition werden laut Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) weitere weitreichende Reformen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts