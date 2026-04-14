GroÃŸhandelspreise im MÃ¤rz deutlich gestiegen

Ã–ltanks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Verkaufspreise im deutschen GroÃŸhandel sind im MÃ¤rz 2026 um 4,1 Prozent hÃ¶her gewesen als im MÃ¤rz 2025. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Von Dezember 2025 bis Februar 2026 hatte die VerÃ¤nderungsrate gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat jeweils bei +1,2 Prozent gelegen. Ein hÃ¶herer Preisanstieg als im MÃ¤rz 2026 wurde im Vorjahresvergleich zuletzt im Februar 2023 verzeichnet (+9,5 Prozent gegenÃ¼ber Februar 2022). Ausschlaggebend fÃ¼r den hohen Preisanstieg im MÃ¤rz 2026 waren die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, in deren Folge sich insbesondere die GroÃŸhandelspreise fÃ¼r Energieprodukte und Rohstoffe erhÃ¶hten. GegenÃ¼ber Februar 2026 stiegen die GroÃŸhandelspreise im MÃ¤rz um 2,7 Prozent.



HauptursÃ¤chlich fÃ¼r den Anstieg der GroÃŸhandelspreise insgesamt gegenÃ¼ber dem Vorjahresmonat war im MÃ¤rz 2026 der Preisanstieg bei MineralÃ¶lerzeugnissen. Die Preise lagen hier im Durchschnitt um 17,8 Prozent Ã¼ber denen von MÃ¤rz 2025. GegenÃ¼ber dem Vormonat Februar 2026 stiegen sie ebenfalls deutlich (+18,8 Prozent).



Ebenfalls bedeutend fÃ¼r die Entwicklung im Vorjahresvergleich war der Preisanstieg im GroÃŸhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, -Metallen und -Metallhalbzeug (+48,4 Prozent gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025). Zudem stiegen die Preise im GroÃŸhandel fÃ¼r Zucker, SÃ¼ÃŸwaren und Backwaren um 6,1 Prozent sowie fÃ¼r Tabakwaren um 5,9 Prozent zum Vorjahresmonat.



Niedriger als im MÃ¤rz 2025 waren dagegen die Preise im GroÃŸhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und GewÃ¼rzen (-8,9 Prozent gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025) sowie im GroÃŸhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, SpeiseÃ¶len und Nahrungsfetten (-8,3 Prozent gegenÃ¼ber MÃ¤rz 2025).



Ebenfalls gÃ¼nstiger im Vorjahresvergleich waren auf GroÃŸhandelsebene Mehl und Getreideprodukte (-5,8 Prozent) sowie Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermittel (-3,4 Prozent).

