Deutlich mehr Unternehmensinsolvenzen im Januar

Amtsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar 2026 haben die deutschen Amtsgerichte 1.919 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, waren das 4,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bei den Ergebnissen ist zu berÃ¼cksichtigen, dass die AntrÃ¤ge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einflieÃŸen. Der tatsÃ¤chliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen FÃ¤llen annÃ¤hernd drei Monate davor.



Die Forderungen der GlÃ¤ubiger aus den im Januar 2026 gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 3,1 Milliarden Euro. Im Januar 2025 hatten die Forderungen bei rund 5,3 Milliarden Euro gelegen. Dieser RÃ¼ckgang der Forderungen trotz steigender Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren, dass im Januar 2026 weniger wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz beantragt hatten als im Januar 2025.



Bezogen auf 10.000 Unternehmen gab es im Januar 2026 insgesamt 5,4 Unternehmensinsolvenzen. Am hÃ¶chsten war die InsolvenzhÃ¤ufigkeit im Gastgewerbe mit 9,1 FÃ¤llen je 10.000 Unternehmen. Danach folgte der Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei mit 8,6 FÃ¤llen und das Baugewerbe mit 7,8 Insolvenzen.



Im Januar 2026 gab es zudem 6.142 Verbraucherinsolvenzen. Das waren 1,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

