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Kabelschaden legt Gelsenkirchener Hauptbahnhof lahm - Polizei prÃ¼ft Sabotage

  • AFP - 14. April 2026, 08:32 Uhr
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Bahngleise
Bild: AFP

Ein beschÃ¤digtes Kabel hat den Hauptbahnhof von Gelsenkirchen lahmgelegt. Das Kabel in der NÃ¤he des alten GÃ¼terbahnhofs sei in der Nacht von Unbekannten beschÃ¤digt worden, teilte die Polizei mit. Ein mÃ¶glicher Sabotageakt werde geprÃ¼ft.

Ein beschÃ¤digtes Kabel hat am Dienstag den Hauptbahnhof von Gelsenkirchen lahmgelegt. Das Kabel in der NÃ¤he des alten GÃ¼terbahnhofs sei in der Nacht gegen 01.00 Uhr von Unbekannten beschÃ¤digt worden, teilte die Polizei in der nordrhein-westfÃ¤lischen Stadt mit. Dies habe dazu gefÃ¼hrt, dass der Hauptbahnhof nicht angefahren werden kÃ¶nne.

Zu den HintergrÃ¼nden der Tat seien Ermittlungen eingeleitet worden. Da nicht ausgeschlossen werden kÃ¶nne, dass es sich um Sabotage handle, wÃ¼rden diese vom Staatsschutz gefÃ¼hrt. Die Polizei bat um Zeugenhinweise.

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