US-Vize Vance: Vatikan sollte sich "auf moralische Fragen beschrÃ¤nken"

Vance (r.) und Papst Leo XIV. im Mai 2025 im Vatikan

Vor dem Hintergrund des Streits zwischen US-PrÃ¤sident Donald Trump und Papst Leo XIV. hat US-VizeprÃ¤sident JD Vance den Vatikan aufgefordert, sich aus der Politik fernzuhalten.

Vor dem Hintergrund des Streits zwischen US-PrÃ¤sident Donald Trump und Papst Leo XIV. hat US-VizeprÃ¤sident JD Vance den Vatikan aufgefordert, sich aus der Politik fernzuhalten. "Ich bin durchaus der Meinung, dass es in manchen FÃ¤llen das Beste fÃ¼r den Vatikan wÃ¤re, sich auf moralische Fragen zu beschrÃ¤nken", sagte Vance am Montag (Ortszeit) dem US-Sender Fox News. Es sollte dem US-PrÃ¤sidenten Ã¼berlassen bleiben, "die amerikanische Politik zu bestimmen", fÃ¼gte Vance hinzu.



Leo XIV. hatte am Samstag vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs zu Frieden in der Welt aufgerufen. Der Pontifex verurteilte die "sinnlose und unmenschliche Gewalt" im Nahen Osten und erklÃ¤rte, Christen kÃ¶nnten nicht an der Seite jener stehen, die "heute Bomben abwerfen". Vor GlÃ¤ubigen im Petersdom sagte der Papst: "Genug des Krieges!"



Trump reagierte wÃ¼tend auf den Aufruf des Papstes und warf ihm am Sonntag vor, sich mit einem Land gemein zu machen, "das eine Atomwaffe will". Leo XIV. sei "eine sehr liberale Person, und er ist ein Mann, der nicht daran glaubt, Verbrechen zu stoppen", fÃ¼gte Trump hinzu.Â



Leo XIV. zeigte sich am Montag unbeeindruckt von der Kritik des US-PrÃ¤sidenten. Er habe "keine Angst" vor der Trump-Regierung und sehe es als seine "moralische Pflicht", sich gegen den Krieg auszusprechen, sagte der Papst wÃ¤hrend seines Flugs nach Algerien. Er sei kein Politiker und habe "nicht die Absicht, mit Trump zu debattieren".



Trump erklÃ¤rte daraufhin am Montag, er werde den Papst nicht um Entschuldigung bitten. "Er liegt falsch", sagte der US-PrÃ¤sident im WeiÃŸen Haus. Trump bezeichnete Leo XIV. als "sehr schwach" in Bezug auf das Vorgehen gegen "KriminalitÃ¤t und andere Dinge". "Papst Leo hat Dinge gesagt, die falsch sind. Er war sehr gegen mein Vorgehen in Bezug auf den Iran, und man kann keinen Iran mit Atomwaffen zulassen", sagte Trump.