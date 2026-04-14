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Teheran: US-Teilblockade der StraÃŸe von Hormus verletzt SouverÃ¤nitÃ¤t des Iran

  • AFP - 14. April 2026, 06:18 Uhr
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Iravani vergangene Woche im UN-Sicherheitsrat
Bild: AFP

Die US-Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus stellt nach den Worten des iranischen Botschafters an die Vereinten Nationen eine 'schwere Verletzung' der 'SouverÃ¤nitÃ¤t und territorialen IntegritÃ¤t' des Iran dar.

Die US-Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus stellt nach den Worten des iranischen Botschafters an die Vereinten Nationen eine "schwere Verletzung" der "SouverÃ¤nitÃ¤t und territorialen IntegritÃ¤t" des Iran dar. Die "rechtswidrige" Blockade sei auÃŸerdem "eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Prinzipien des internationalen Seerechts", schrieb Irans UN-Botschafter Amir Saeid Iravani in einem an UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres adressierten Brief, der der Nachrichtenagentur AFP am Montag (Ortszeit) vorlag.

Iravani schrieb weiter, die US-Teilblockade "stellt eine ernste Bedrohung fÃ¼r den Weltfrieden und die internationale Sicherheit dar und verschÃ¤rft offensichtlich das Eskalationsrisiko in einer bereits hochgradig instabilen Region." In einem zweiten Brief rief er zudem die LÃ¤nder der Region, die US-MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkte beherbergen, dazu auf, "ihre vÃ¶lkerrechtswidrigen Handlungen einzustellen". Bahrain, Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien sollten "EntschÃ¤digung fÃ¼r alle materiellen und moralischen SchÃ¤den leisten", schrieb Irans UN-Botschafter.

Zuvor hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump den Beginn der Teilblockade verkÃ¼ndet. Mehr als 15 US-Kriegsschiffe beteiligten sich nach Angaben eines hochrangigen Regierungsvertreters in Washington an der Blockade. Trump hatte die MaÃŸnahme nach dem Scheitern der direkten Verhandlungen mit dem Iran am Wochenende in Pakistan angekÃ¼ndigt. Als Grund nannte der US-PrÃ¤sident Teherans Weigerung,Â ZugestÃ¤ndnisse beim iranischen Atomprogramm zu machen.

Guterres hatte am Montag "alle Parteien" im Iran-Krieg dazu aufgefordert, eine freie Schifffahrt durch die StraÃŸe von Hormus zu gewÃ¤hrleisten. Im Einklang mit dem VÃ¶lkerrecht mÃ¼sse "die Freiheit der Schifffahrt auch in der StraÃŸe von Hormus" respektiert werden.

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar ist die StraÃŸe von Hormus, durch die rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports verlÃ¤uft, durch das iranische MilitÃ¤r de facto gesperrt. Zudem beschoss der Iran Ã–lanlagen in mehreren LÃ¤ndern der Golfregion sowie Ã–ltanker.Â Diese Entwicklungen lieÃŸen weltweit die Ã–l- und Gaspreise in die HÃ¶he schnellen.

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