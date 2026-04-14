Deutsche zu zeitlich begrenztem Tempolimit auf Autobahnen gespalten

Tempolimit in Deutschland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Um den Energieverbrauch zu reduzieren, spricht sich eine knappe Mehrheit der Deutschen fÃ¼r ein temporÃ¤res Tempolimit aus.



In einer Forsa-Umfrage im Auftrag von "Stern" und RTL sagten 51 Prozent der BundesbÃ¼rger, sie wÃ¤ren fÃ¼r die EinfÃ¼hrung einer zeitlich befristeten HÃ¶chstgeschwindigkeit von 120 km/h auf Autobahnen und von 80 km/h auf LandstraÃŸen. 48 Prozent sprechen sich gegen eine solche Begrenzung aus. Ein Prozent antwortet mit: "WeiÃŸ nicht."



Deutliche Unterschiede zeigen sich in dieser Frage zwischen MÃ¤nnern und Frauen: WÃ¤hrend die Mehrheit der Frauen mit 63 Prozent ein temporÃ¤res Tempolimit befÃ¼rwortet, sind es bei den MÃ¤nnern nur 37 Prozent.



Auch zwischen den einzelnen Altersgruppen und den AnhÃ¤ngern der politischen Parteien gibt es deutliche Unterschiede. So stÃ¶ÃŸt der Vorschlag bei einer deutlichen Mehrheit der Ã¼ber 60-JÃ¤hrigen auf Zustimmung - 62 Prozent wÃ¤ren dafÃ¼r. Bei den 30- bis 59-JÃ¤hrigen befÃ¼rwortet dagegen nur eine Minderheit den Vorschlag. Die unter 30-JÃ¤hrigen sind in dieser Frage Ã¤hnlich gespalten wie die BundesbÃ¼rger insgesamt.



Die mit Abstand grÃ¶ÃŸte UnterstÃ¼tzung findet die Idee eines Tempolimits bei den AnhÃ¤ngern der GrÃ¼nen und der Linken (mit jeweils 82 Prozent) und die geringste bei den AnhÃ¤ngern der AfD (mit 19 Prozent). Von den AnhÃ¤ngern der SPD wÃ¤ren 62 Prozent fÃ¼r ein temporÃ¤res Geschwindigkeitslimit, wÃ¤hrend die AnhÃ¤nger der Union in dieser Frage gespalten sind.



Hintergrund ist der Krieg im Nahen Osten. Trotz der vereinbarten Waffenruhe zwischen den USA und Iran, bleiben die Energiepreise sowohl fÃ¼r Verbraucher als auch fÃ¼r die Wirtschaft in Deutschland hoch. Ein Tempolimit, so die EinschÃ¤tzung von Experten, kÃ¶nnte den Benzin- und Dieselverbrauch senken und so dazu beitragen, die Tankkosten zu senken.



Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hatte eine solche Tempobegrenzung als MaÃŸnahme gegen die Energiekrise vorgeschlagen. Die Ã–konomin sitzt im SachverstÃ¤ndigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Grimm hÃ¤lt die bisherigen MaÃŸnahmen zur Senkung der Spritpreise fÃ¼r wenig wirksam.



Derzeit ist Deutschland das einzige Land in der EU, in dem kein generelles Tempolimit auf Autobahnen gilt. Auch weltweit bildet die Bundesrepublik eine Ausnahme. Eine Geschwindigkeitsobergrenze wird von SPD, GrÃ¼nen und Linken befÃ¼rwortet, Union, AfD und FDP lehnen diese ab.

