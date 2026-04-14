Finanzen

HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer

  • dts - 14. April 2026
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Raucherin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die HausÃ¤rzte unterstÃ¼tzen die von der Bundesregierung noch fÃ¼r dieses Jahr geplante ErhÃ¶hung der Tabaksteuer, fordern aber eine klare Zweckbindung der Einnahmen fÃ¼r das Gesundheitssystem.

Zwar sei es "richtig und sinnvoll, die Tabaksteuer signifikant zu erhÃ¶hen", sagte die Vorsitzende des HausÃ¤rztinnen- und HausÃ¤rzteverbandes, Nicola Buhlinger-GÃ¶pfarth, der "Rheinischen Post" (Dienstag). "Vollkommen verkehrt wÃ¤re es aber, die dadurch eingenommenen Gelder nicht direkt in die Gesundheitsversorgung der Betroffenen zurÃ¼ckzuinvestieren, sondern noch vor der EinfÃ¼hrung fÃ¼r vollkommen andere Bereiche zu verplanen", ergÃ¤nzte sie.

Sie sei "klar gegen eine solche Zweckentfremdung der Einnahmen ohne direkte StÃ¤rkung der medizinischen Versorgung", so die Verbandschefin. Buhlinger-GÃ¶pfarth sagte, die gesundheitlichen SchÃ¤den des Rauchens wÃ¼rden nicht nur fÃ¼r das Individuum, sondern auch fÃ¼r das Gesundheitssystem eine enorme Belastung darstellen. "Entsprechend ist es nur logisch, wenn die Einnahmen einer erhÃ¶hten Tabaksteuer dorthin flieÃŸen, wo RauchentwÃ¶hnung und die Versorgung der Erkrankten stattfindet - in unser Gesundheitssystem und ganz konkret in PrÃ¤ventions- und Behandlungsangebote fÃ¼r Risikogruppen", sagte sie.

Die schwarz-rote Koalition von Union und SPD hatte sich darauf verstÃ¤ndigt, die Tabaksteuer noch in diesem Jahr zu erhÃ¶hen. Mit den Mehreinnahmen sollen einem Beschlusspapier zufolge Mindereinnahmen kompensiert werden, die dem Staat durch eine geplante steuer- und abgabenfreie EntlastungsprÃ¤mie in HÃ¶he von 1.000 Euro fÃ¼r Arbeitnehmer entstehen.

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