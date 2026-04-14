Frei sieht in BeschlÃ¼ssen "Startpunkt" fÃ¼r umfassende Reformen

Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den EntlastungsbeschlÃ¼ssen der Regierungskoalition werden laut Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) weitere weitreichende Reformen folgen.



Frei sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag): "Es ist natÃ¼rlich der Startpunkt fÃ¼r eine langfristige Entwicklung. Wir werden eine ganze Reihe von Reformvorhaben jetzt vor uns haben."



Frei verwies auf einen "enormen Reformbedarf" in Deutschland, etwa in der Kranken- und Pflegeversicherung oder hinsichtlich des Haushalts fÃ¼r das kommende Jahr. Dieser werde "verstÃ¤rkt durch eine sich weiter zuspitzende auÃŸenpolitische Lage". Das erhÃ¶he den "Handlungsdruck in Deutschland, und das ist der Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen", sagte der Kanzleramtsminister. "Es bleibt anspruchsvoll, weil die Lage anspruchsvoll ist."



Auf die Frage, ob Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) durch die BeschlÃ¼sse zur Entlastung der BÃ¼rger gestÃ¤rkt oder geschwÃ¤cht sei, erklÃ¤rte Frei: "Katherina Reiche ist eine starke Wirtschaftsministerin."

