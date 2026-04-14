Die Partei von Kanadas Premierminister Mark Carney hat sich mit zwei Siegen bei Nachwahlen eine Mehrheit im kanadischen Parlament gesichert. Carneys Liberale gewannen am Montag mÃ¼helos zwei der drei nachzubesetzenden Sitze. Die Partei hatte bei der Wahl vor einem Jahr die meisten Sitze gewonnen, jedoch knapp die absolute Mehrheit verfehlt.
Die Liberalen gewannen ihre zwei Sitze in der Metropole Toronto, wo die Partei bei den jÃ¼ngsten Wahlen dominiert hatte. Das Ergebnis im dritten Wahlkreis Terrebonne in QuÃ©bec blieb zunÃ¤chst unklar - hier lagen der liberale Kandidat und ein Vertreter des Bloc QuÃ©bÃ©cois Kopf an Kopf.
Die Siege in Toronto verschaffen den Liberalen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber das Parlament. Sie verfÃ¼gen nun Ã¼ber genÃ¼gend Sitze, um sicherzustellen, dass sie den Sprecher des Unterhauses â€“ selbst ein Liberaler â€“ nicht benÃ¶tigen, um bei Stimmengleichheit zu entscheiden. Carney gratulierte den neuen liberalen Abgeordneten im Onlinedienst X und erklÃ¤rte, beide wÃ¼rden Kanada "stÃ¤rker" machen.
Carney hat massive ErhÃ¶hungen der MilitÃ¤rausgaben angekÃ¼ndigt, mit der BegrÃ¼ndung, Kanada kÃ¶nne sich in Sicherheitsfragen nicht lÃ¤nger auf die USA verlassen. Zudem bemÃ¼ht er sich um neue Handelsabkommen mit LÃ¤ndern in Europa und Asien.
Die RÃ¼ckkehr von US-PrÃ¤sident Donald Trump an die Macht hat die Kanadier verunsichert. Trump hatte in der Vergangenheit damit gedroht, Kanada zu annektieren, und Carney als "Gouverneur" eines US-Bundesstaates verspottet.
Brennpunkte
Kanada: Partei von Premier Carney sichert sich in Nachwahlen Mehrheit im Parlament
- AFP - 14. April 2026, 06:51 Uhr
Die Partei von Kanadas Premierminister Mark Carney hat sich mit zwei Siegen bei Nachwahlen eine Mehrheit im kanadischen Parlament gesichert. Carneys Liberale gewannen am Montag mÃ¼helos zwei der drei nachzubesetzenden Sitze.
Die Partei von Kanadas Premierminister Mark Carney hat sich mit zwei Siegen bei Nachwahlen eine Mehrheit im kanadischen Parlament gesichert. Carneys Liberale gewannen am Montag mÃ¼helos zwei der drei nachzubesetzenden Sitze. Die Partei hatte bei der Wahl vor einem Jahr die meisten Sitze gewonnen, jedoch knapp die absolute Mehrheit verfehlt.
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