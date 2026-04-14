Brennpunkte

Kanada: Partei von Premier Carney sichert sich in Nachwahlen Mehrheit im Parlament

  • AFP - 14. April 2026, 06:51 Uhr
Bild vergrößern: Kanada: Partei von Premier Carney sichert sich in Nachwahlen Mehrheit im Parlament
Schild vor Wahllokal in Terrebonne in QuÃ©bec
Bild: AFP

Die Partei von Kanadas Premierminister Mark Carney hat sich mit zwei Siegen bei Nachwahlen eine Mehrheit im kanadischen Parlament gesichert. Carneys Liberale gewannen am Montag mÃ¼helos zwei der drei nachzubesetzenden Sitze.

Die Partei von Kanadas Premierminister Mark Carney hat sich mit zwei Siegen bei Nachwahlen eine Mehrheit im kanadischen Parlament gesichert. Carneys Liberale gewannen am Montag mÃ¼helos zwei der drei nachzubesetzenden Sitze. Die Partei hatte bei der Wahl vor einem Jahr die meisten Sitze gewonnen, jedoch knapp die absolute Mehrheit verfehlt.

Die Liberalen gewannen ihre zwei Sitze in der Metropole Toronto, wo die Partei bei den jÃ¼ngsten Wahlen dominiert hatte. Das Ergebnis im dritten Wahlkreis Terrebonne in QuÃ©bec blieb zunÃ¤chst unklar - hier lagen der liberale Kandidat und ein Vertreter des Bloc QuÃ©bÃ©cois Kopf an Kopf.

Die Siege in Toronto verschaffen den Liberalen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber das Parlament. Sie verfÃ¼gen nun Ã¼ber genÃ¼gend Sitze, um sicherzustellen, dass sie den Sprecher des Unterhauses â€“ selbst ein Liberaler â€“ nicht benÃ¶tigen, um bei Stimmengleichheit zu entscheiden. Carney gratulierte den neuen liberalen Abgeordneten im Onlinedienst X und erklÃ¤rte, beide wÃ¼rden Kanada "stÃ¤rker" machen.

Carney hat massive ErhÃ¶hungen der MilitÃ¤rausgaben angekÃ¼ndigt, mit der BegrÃ¼ndung, Kanada kÃ¶nne sich in Sicherheitsfragen nicht lÃ¤nger auf die USA verlassen. Zudem bemÃ¼ht er sich um neue Handelsabkommen mit LÃ¤ndern in Europa und Asien.

Die RÃ¼ckkehr von US-PrÃ¤sident Donald Trump an die Macht hat die Kanadier verunsichert. Trump hatte in der Vergangenheit damit gedroht, Kanada zu annektieren, und Carney als "Gouverneur" eines US-Bundesstaates verspottet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Teheran: US-Teilblockade der StraÃŸe von Hormus verletzt SouverÃ¤nitÃ¤t des Iran
    Teheran: US-Teilblockade der StraÃŸe von Hormus verletzt SouverÃ¤nitÃ¤t des Iran

    Die US-Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus stellt nach den Worten des iranischen Botschafters an die Vereinten Nationen eine "schwere Verletzung" der

    Mehr
    Staatsmedien: Nordkorea feuert Raketen von MarinezerstÃ¶rer ab
    Staatsmedien: Nordkorea feuert Raketen von MarinezerstÃ¶rer ab

    Die nordkoreanische Armee hat Staatsmedien zufolge strategische MarschflugkÃ¶rper und schiffsabwehrende Raketen von einem MarinezerstÃ¶rer aus abgefeuert. Den Waffentests am

    Mehr
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein ab Dienstag erneut vor Gericht
    Vergewaltigungsvorwurf: Harvey Weinstein ab Dienstag erneut vor Gericht

    Der frÃ¼here Hollywood-Produzent Harvey Weinstein muss sich ab Dienstag erneut wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Vor einem New Yorker Gericht wird

    Mehr
    Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern
    Minister Wildberger will Einsatz von Microsoft in Verwaltung verringern
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Flugbegleitergewerkschaft will Lufthansa Mittwoch und Donnerstag bestreiken
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    US-Vize Vance: Vatikan sollte sich
    US-Vize Vance: Vatikan sollte sich "auf moralische Fragen beschrÃ¤nken"
    GrÃ¼ne fÃ¼r mehr Ukraine-UnterstÃ¼tzung:
    GrÃ¼ne fÃ¼r mehr Ukraine-UnterstÃ¼tzung: "Merz ist der neue Scholz"
    Greenpeace kritisiert SpritplÃ¤ne der Bundesregierung
    Greenpeace kritisiert SpritplÃ¤ne der Bundesregierung
    IWF stellt Weltwirtschaftsausblick vor: Perspektiven durch Iran-Krieg eingetrÃ¼bt
    IWF stellt Weltwirtschaftsausblick vor: Perspektiven durch Iran-Krieg eingetrÃ¼bt
    Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln
    Israel und Libanon wollen in Washington verhandeln
    Vor Sudan-Konferenz: Merz empfÃ¤ngt Chef der Kommission der Afrikanischen Union
    Vor Sudan-Konferenz: Merz empfÃ¤ngt Chef der Kommission der Afrikanischen Union

    Top Meldungen

    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen
    Frei sieht in BeschlÃ¼ssen "Startpunkt" fÃ¼r umfassende Reformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach den EntlastungsbeschlÃ¼ssen der Regierungskoalition werden laut Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) weitere weitreichende Reformen

    Mehr
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer
    HausÃ¤rzte warnen vor Zweckentfremdung der Tabaksteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die HausÃ¤rzte unterstÃ¼tzen die von der Bundesregierung noch fÃ¼r dieses Jahr geplante ErhÃ¶hung der Tabaksteuer, fordern aber eine klare

    Mehr
    GrÃ¼ne finden MaÃŸnahmen gegen hohe Energiepreise unzureichend
    GrÃ¼ne finden MaÃŸnahmen gegen hohe Energiepreise unzureichend

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen im Bundestag halten die MaÃŸnahmen der Regierung gegen die hohen Energiepreise fÃ¼r falsch ausgerichtet und fordern stattdessen ein

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts