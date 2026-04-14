Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Logistikgewerbe und der Bund der Steuerzahler kritisieren scharf, dass die vorÃ¼bergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe erst frÃ¼hestens Anfang Mai greifen soll.
Der "Bild" (Dienstagsausgabe) sagte Dirk Engelhardt, Chef des Bundesverband GÃ¼terkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL): "Diese erstaunlich lange Zeitspanne ist symptomatisch fÃ¼r den Zustand unseres Landes insgesamt." NachbarlÃ¤nder wÃ¼rden mittlerweile vormachen, wie bÃ¼rgernahe Verwaltung gehe - "da erfolgt heute die Beschlussfassung und in wenigen Tagen ist alles umgesetzt".
Engelhardt sagte, durch die VerzÃ¶gerungen kÃ¶nnten Firmen gezwungen sein, Insolvenz anzumelden. "Bei der Rettung Griechenlands 2010 hat der Bundestag innerhalb weniger Tage Pakete Ã¼ber zig Milliarden geschnÃ¼rt und verabschiedet. Sollen die deutschen Auto- und Lkw-Fahrer um schlappe 1,6 Milliarden Euro entlastet werden, braucht der Bundestag Wochen. Unglaublich. Die Regierung treibt mit der Bummelei weitere Firmen in die Pleite."
Reiner Holznagel, PrÃ¤sident des Bundes der Steuerzahler, sagte der "Bild", die Koalition habe zwar endlich verstanden, dass MobilitÃ¤t bezahlbar bleiben mÃ¼sse. "Umso bitterer ist es, wenn die Menschen auf die Entlastung jetzt wieder warten sollen. Der Frust ist absolut nachvollziehbar. So sieht leider trÃ¤ge und lamentierende Politik aus. Schade, denn die Chance auf schnelles Handeln war da", sagte Holznagel. Christoph Minhoff, HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Lebensmittelverbands, sagte der "Bild": "Ab jetzt gilt: Jeder Tag zÃ¤hlt - je schneller, desto besser."
Finanzen
Logistikbranche entsetzt Ã¼ber spÃ¤te Energiesteuer-Senkung
- dts - 14. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Logistikgewerbe und der Bund der Steuerzahler kritisieren scharf, dass die vorÃ¼bergehende Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe erst frÃ¼hestens Anfang Mai greifen soll.
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