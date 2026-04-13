Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (GrÃ¼ne), bewertet die Niederlage des ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n gegen Peter Magyar vor allem als RÃ¼ckschlag fÃ¼r Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin. "Die Niederlage schmerzt vor allem Putin. Im Kreml dÃ¼rfte Katerstimmung herrschen", sagte Hofreiter dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe).
OrbÃ¡n habe Ã¼ber Jahre die EU blockiert und sei "Agent der Feinde der EU, von Putin und Trump" gewesen. Die Niederlage OrbÃ¡ns schmerze auch US-PrÃ¤sident Donald Trump und dessen Vize JD Vance "wie alle Rechtspopulisten und Rechtsradikalen in Europa, denn OrbÃ¡n war fÃ¼r sie immer der Bezugspunkt". AuÃŸerdem habe er sie teilweise finanziell unterstÃ¼tzt.
Der deutliche Wahlsieg Magyars erÃ¶ffne nun ein "Zeitfenster" fÃ¼r die EU und die Bundesregierung, "um der Ukraine wirklich zu helfen". Mit dem Regierungswechsel in Budapest sieht Hofreiter eine "sehr, sehr groÃŸe" Chance, den bisher von Ungarn blockierten 90-Milliarden-Euro-Kredit fÃ¼r die Ukraine freizugeben. Die Auszahlung liege im Interesse der europÃ¤ischen Freiheit und Sicherheit, betonte er.
Hofreiter sieht in der Abwahl OrbÃ¡ns zudem einen Beweis dafÃ¼r, dass der Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa keineswegs unaufhaltsam ist. "OrbÃ¡ns Niederlage ist ein schwerer Schlag fÃ¼r die rechtsradikale Bewegung", sagte er. Von der neuen Regierung in Budapest erwartet Hofreiter, dass sie Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und Menschenrechte wiederherstellt, bevor eingefrorene EU-Mittel freigegeben werden.
Politik
Hofreiter sieht in Magyar-Sieg RÃ¼ckschlag fÃ¼r Putin
- dts - 13. April 2026, 08:49 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (GrÃ¼ne), bewertet die Niederlage des ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n gegen Peter Magyar vor allem als RÃ¼ckschlag fÃ¼r Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin. "Die Niederlage schmerzt vor allem Putin. Im Kreml dÃ¼rfte Katerstimmung herrschen", sagte Hofreiter dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe).
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