Politik

Hofreiter sieht in Magyar-Sieg RÃ¼ckschlag fÃ¼r Putin

  • dts - 13. April 2026, 08:49 Uhr
Bild vergrößern: Hofreiter sieht in Magyar-Sieg RÃ¼ckschlag fÃ¼r Putin
PÃ©ter Magyar am 12.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (GrÃ¼ne), bewertet die Niederlage des ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor OrbÃ¡n gegen Peter Magyar vor allem als RÃ¼ckschlag fÃ¼r Russlands PrÃ¤sident Wladimir Putin. "Die Niederlage schmerzt vor allem Putin. Im Kreml dÃ¼rfte Katerstimmung herrschen", sagte Hofreiter dem "Tagesspiegel" (Dienstagsausgabe).

OrbÃ¡n habe Ã¼ber Jahre die EU blockiert und sei "Agent der Feinde der EU, von Putin und Trump" gewesen. Die Niederlage OrbÃ¡ns schmerze auch US-PrÃ¤sident Donald Trump und dessen Vize JD Vance "wie alle Rechtspopulisten und Rechtsradikalen in Europa, denn OrbÃ¡n war fÃ¼r sie immer der Bezugspunkt". AuÃŸerdem habe er sie teilweise finanziell unterstÃ¼tzt.

Der deutliche Wahlsieg Magyars erÃ¶ffne nun ein "Zeitfenster" fÃ¼r die EU und die Bundesregierung, "um der Ukraine wirklich zu helfen". Mit dem Regierungswechsel in Budapest sieht Hofreiter eine "sehr, sehr groÃŸe" Chance, den bisher von Ungarn blockierten 90-Milliarden-Euro-Kredit fÃ¼r die Ukraine freizugeben. Die Auszahlung liege im Interesse der europÃ¤ischen Freiheit und Sicherheit, betonte er.

Hofreiter sieht in der Abwahl OrbÃ¡ns zudem einen Beweis dafÃ¼r, dass der Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa keineswegs unaufhaltsam ist. "OrbÃ¡ns Niederlage ist ein schwerer Schlag fÃ¼r die rechtsradikale Bewegung", sagte er. Von der neuen Regierung in Budapest erwartet Hofreiter, dass sie Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und Menschenrechte wiederherstellt, bevor eingefrorene EU-Mittel freigegeben werden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Strack-Zimmermann sieht Orban-Abwahl als
    Strack-Zimmermann sieht Orban-Abwahl als "geopolitisches Zeichen"

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht den Machtwechsel in Ungarn als Signal an die ganze Welt. "Das ist nicht nur eine

    Mehr
    Weber sieht Wahl in Ungarn als Signal gegen Europas Rechtspopulisten
    Weber sieht Wahl in Ungarn als Signal gegen Europas Rechtspopulisten

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - EVP-Chef Manfred Weber (CSU) hat Ungarns OppositionsfÃ¼hrer PÃ©ter Magyar eigenen Angaben zufolge telefonisch zum Wahlsieg gratuliert. Die Wahl

    Mehr
    Von der Leyen und Macron gratulieren Magyar zu Wahlsieg in Ungarn
    Von der Leyen und Macron gratulieren Magyar zu Wahlsieg in Ungarn

    Budapest (dts Nachrichtenagentur) - EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen (CDU) und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron haben am Sonntagabend PÃ©ter Magyar zum

    Mehr
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
    "Milliardengrab E-Autos": Gewinn der grÃ¶ÃŸten 19 Autokonzerne 2025 stark geschrumpft
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht
    Benzinpreis-Proteste in Irland: Polizeichef sieht "den Staat in Gefahr"
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Erstmals in Europa: Niederlande erlauben Nutzung von Tesla-Selbstfahrfunktion
    Tankstellenverband nennt neuen Tankrabatt
    Tankstellenverband nennt neuen Tankrabatt "Kurzschlusshandlung"
    Regierung senkt Steuer auf Diesel und Benzin fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent
    Regierung senkt Steuer auf Diesel und Benzin fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent
    TÃ¶tungsdelikt in Nordrhein-Westfalen: 28-JÃ¤hrige tot in KÃ¼hltruhe entdeckt
    Bundesregierung kÃ¼ndigt
    Bundesregierung kÃ¼ndigt "Energiesofortprogramm" an
    Fast 22 Millionen Menschen in Deutschland mit Einwanderungsgeschichte
    Fast 22 Millionen Menschen in Deutschland mit Einwanderungsgeschichte
    Aktivisten: Im Iran gab es 2025 so viele Hinrichtungen wie seit 1989 nicht mehr
    Aktivisten: Im Iran gab es 2025 so viele Hinrichtungen wie seit 1989 nicht mehr

    Top Meldungen

    Preise rund ums Autofahren deutlich gestiegen
    Preise rund ums Autofahren deutlich gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Autofahren ist zuletzt im Schnitt deutlich teurer geworden, was vor allem auf die gestiegenen Kraftstoffpreise zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist. Die

    Mehr
    Inlandstourismus legt im Februar zu
    Inlandstourismus legt im Februar zu

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Februar 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 27,7 Millionen Ãœbernachtungen in- und auslÃ¤ndischer GÃ¤ste verbucht. Wie das

    Mehr
    Landwirtschaftliche Erzeugerpreise im Februar deutlich gesunken
    Landwirtschaftliche Erzeugerpreise im Februar deutlich gesunken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte sind im Februar 2026 um 10,9 Prozent niedriger gewesen als im Februar 2025. Im Januar hatte

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts