Digitaler Raum als Gefahr und Chance fÃ¼r JÃ¼ngere: Experten legen Betrachtung vor

Apps auf einem Tablet

Der digitale Raum ist aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen nicht wegzudenken und birgt zugleich Gefahren und Chancen. AuÃŸerdem mangelt es nicht an Regeln - Probleme gibt es eher bei der Umsetzung, wie ein Expertengremium betont.

Der digitale Raum ist aus der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen nicht wegzudenken und birgt zugleich Gefahren und Chancen. AuÃŸerdem mangelt es nicht an Regeln zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt - Probleme gibt es eher bei Umsetzung und ZustÃ¤ndigkeit. Das sind die wesentlichen Erkenntnisse der zu diesem Thema vom Familienministerium eingesetzten Expertenkommission, die am Montag eine erste Bestandsaufnahme prÃ¤sentierte.



In dem Gremium arbeiten seit September vergangenen Jahres 18 Fachleute aus unterschiedlichen Disziplinen an Empfehlungen fÃ¼r einen besseren Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Darunter sind Rechtsexperten, KinderÃ¤rzte, Experten der Psychologie, PÃ¤dagoginnen sowie Kinder und Jugendliche selbst, die zu ihrem Alltag befragt werden. Ende Juni will das Gremium konkrete Handlungsempfehlungen vorstellen und im September einen Abschlussbericht vorlegen - nun gab die Kommission eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme ab.



Es gehe bei der Debatte lÃ¤ngst nicht nur um eine Diskussion Ã¼ber Handys an Schulen oder ein Social-Media-Verbot, sondern um einen "breiten Ansatz", sagte dazu Familienministerin Karin Prien (CDU) in Berlin. Weil es sich um ein gesamtgesellschaftliches PhÃ¤nomen handle, sei auch eine "integrierte Gesamtstrategie" nÃ¶tig.



Der nun vorgelegte Text legt zum einen dar, dass digitale Medien mittlerweile ein "zentraler Bestandteil der Alltags- und Lebenswelt" junger und auch schon sehr junger Menschen seien - verbunden mit einem breiten Spektrum an Risiken: Suchtgefahr, Cybermobbing, Gewaltdarstellungen und sexualisierte Gewalt. Bei der Wirkung digitaler Inhalte spiele eine groÃŸe Rolle, ob die Kinder und Jugendlichen bereits vorbelastet seien, etwa durch psychische StÃ¶rungen, erlebte Traumata oder das Medienverhalten in der Familie.



Zugleich biete der digitale Raum Chancen - Schutz und Teilhabe dÃ¼rften "keine GegensÃ¤tze" bilden, sagte der Ko-Vorsitzende der Kommission, Olaf KÃ¶ller. Kinder und Jugendliche kÃ¶nnten mit digitalen Medien auch Freundschaften aufbauen, Gleichgesinnte etwa in der queeren Community oder in ihrer religiÃ¶sen Gemeinde finden sowie sich gegenseitig stÃ¼tzen.



Letztlich komme es darauf an, die Kinder und Jugendlichen in ihrer Medienkompetenz angemessen zu schulen, um eine sichere Teilhabe zu ermÃ¶glichen, schlussfolgert der Bericht. Daran mÃ¼ssten viele Einrichtungen und Verantwortliche beteiligt werden: Im ganz jungen Alter vor allem die Familie und die Eltern, auÃŸerdem Kitas und Schulen, die Kinder- und Jugendhilfe sowie FachkrÃ¤fte aus dem medizinischen Bereich.



Schon jetzt sei die Medienkompetenzvermittlung in allen 16 BundeslÃ¤ndern als fÃ¤cherÃ¼bergreifende Aufgabe verankert, jedoch: "Die Umsetzung ist dabei sehr unterschiedlich." Elternbildung in dem Bereich sei ein "bundesdeutscher Flickenteppich" und die UnterstÃ¼tzung nicht systematisch genug organisiert, heiÃŸt es im Bericht.



Die Expertinnen und Experten kommen auÃŸerdem zu dem Schluss, dass der Kinder- und Jugendschutz im digitalen Raum bereits jetzt "weitreichend geregelt" sei. "Ein pauschales Regulierungsdefizit lÃ¤sst sich nicht feststellen." So regele das EU-Gesetz fÃ¼r digitale Dienste (DSA) den Schutz MinderjÃ¤hriger auf Plattformen, daneben gebe es das Datenschutzrecht und die KI-Verordnung und in Deutschland zum Beispiel das Jugendschutzgesetz.



Allerdings seien die Regeln in der Anwendung komplex und nicht immer klar voneinander abzugrenzen. Die grÃ¶ÃŸten praktischen SchwÃ¤chen lÃ¤gen in der "Anwendung, Altersabsicherung und wirksamen Durchsetzung" der Regeln, weniger im Normbestand.



In der jÃ¼ngsten Vergangenheit war viel Ã¼ber AltersbeschrÃ¤nkungen bei der Nutzung sozialer Medien diskutiert worden, wie sie in anderen LÃ¤ndern bereits gelten oder vorbereitet werden. In der Regierungskoalition gehen die Ansichten dazu auseinander. ZunÃ¤chst sollen nun die Handlungsempfehlungen der Expertinnen und Experten abgewartet werden.