Hongkong: Bewohner dÃ¼rfen nach Brandkatastrophe erstmals ihre Wohnungen betreten

Verbrannte Wohnung in Hongkong

Zum ersten Mal seit der verheerenden Brandkatastrophe in einem Hochhauskomplex in Hongkong mit 168 Toten haben einige Bewohner der Wohnanlage Wang Fuk Court in ihre Wohnungen zurÃ¼ckkehren dÃ¼rfen.

Zum ersten Mal seit der verheerenden Brandkatastrophe in einem Hochhauskomplex in Hongkong mit 168 Toten haben einige Bewohner der Wohnanlage Wang Fuk Court in ihre Wohnungen zurÃ¼ckkehren dÃ¼rfen. Rund 6000 Menschen erhielten ab Montag jeweils dreistÃ¼ndige Zeitfenster, in denen sie ihre Wohnungen betreten und ihr Hab und Gut holen dÃ¼rfen. Die BehÃ¶rden hoffen, die rund 1700 Wohnungen kÃ¶nnten bis Anfang Mai durchsucht werden.



Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, wie Bewohner an der Wohnanlage aus von der Regierung organisierten Shuttle-Bussen stiegen. Die BehÃ¶rden haben die Bewohner aufgefordert, sich mental auf das Betreten der Wohnungen vorzubereiten. Die Feuerwehr warnte, dass mehr als 920 Wohnungen beschÃ¤digt und einige durch den Brand vollstÃ¤ndig zerstÃ¶rt worden seien. Von den BehÃ¶rden verÃ¶ffentlichte Bilder zeigen, dass in einigen Wohnungen Decken und WÃ¤nde eingestÃ¼rzt oder schwarz verkohlt und die InnenrÃ¤ume von TrÃ¼mmern Ã¼bersÃ¤t sind. Bei der RÃ¼ckkehr in ihre Wohnungen mussten die Bewohner Gesichtsmasken, Schutzhelme und Handschuhe tragen.



Der Ãœberlebende Harry Leung, einer der letzten Bewohner, die den Wohnkomplex am Tag des Brandes verlieÃŸen, sagte AFP, er habe gemischte GefÃ¼hle wegen seiner RÃ¼ckkehr. Er freue sich zwar darauf, die Wohnung zu sehen, in der er den GroÃŸteil seines Lebens verbracht habe, sei aber enttÃ¤uscht Ã¼ber das kurze Zeitfenster, das ihm dort eingerÃ¤umt werde.



Die Hongkonger BehÃ¶rden haben angeboten, die Wohnungen trotz der SchÃ¤den zum ungefÃ¤hren Marktpreis vor dem Brand zurÃ¼ckzukaufen. Ein Wiederaufbau der Wohnanlage sei jedoch "nicht machbar". "Ich glaube, es gibt tatsÃ¤chlich einige Leute, die das nicht annehmen wollen, aber keine andere Wahl haben", sagte Leung. "Wenn ich die Wahl hÃ¤tte, wÃ¼rde ich wirklich nicht weggehen wollen."



Der Brand im Wohnkomplex Wang Fuk Court im nÃ¶rdlichen Stadtteil Tai Po hatte Ende NovemberÂ mehr als 40 Stunden lang gewÃ¼tet. Das Feuer erfasste sieben der acht HochhausblÃ¶cke der Wohnanlage, zu der insgesamt fast 2000 Wohneinheiten gehÃ¶ren.