HÃ¤usliche Gewalt: Mann erschieÃŸt im US-Bundesstaat Louisiana acht Kinder

Polizeiabsperrband

Es ist der folgenschwerste Schusswaffenangriff in den USA in mehr als zwei Jahren: In einem mutmaÃŸlichen Fall von hÃ¤uslicher Gewalt erschoss ein Mann in der GroÃŸstadt Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana am Sonntag acht Kinder.

Es ist der folgenschwerste Schusswaffenangriff in den USA in mehr als zwei Jahren: In einem mutmaÃŸlichen Fall von hÃ¤uslicher Gewalt erschoss ein Mann in der GroÃŸstadt Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana am Sonntag acht Kinder. Der TÃ¤ter sei nach einerÂ Verfolgungsjagd mit der Polizei erschossen worden, teilten die BehÃ¶rden mit. Die acht Opfer seien zwischen achtzehn Monaten und zwÃ¶lf Jahren alt gewesen, sagte der PolizistÂ Chris Bordelon. Sieben von ihnen waren demnach die eigenen Kinder des SchÃ¼tzen.Â



Bordelon sprach von einem Fall hÃ¤uslicher Gewalt.Â SchauplÃ¤tze der Bluttat seien drei HÃ¤user gewesen, die nun grÃ¼ndlich durchsucht wÃ¼rden. Die Ermittler gingen von einem einzelnen TÃ¤ter aus. Die Polizei identifizierte den TÃ¤ter als den 31-jÃ¤hrigen Shamar E., sein Motiv war zunÃ¤chst unklar.



Der Polizei zufolge war E. 2019 in einem Fall mit Schusswaffen festgenommen worden, in dem er sich schuldig bekannt habe. Es seien jedoch keine weiteren FÃ¤lle hÃ¤uslicher Gewalt in seiner Vergangenheit bekannt.



Zwei weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben ebenfalls angeschossen. Eine der beiden Frauen, denen in den Kopf geschossen wurde, ist dem Ã¶rtlichen Sender KTBS zufolge die Mutter von einigen der getÃ¶teten Kinder. AuÃŸerdem habe sich ein Junge verletzt, als er von einem Dach gesprungen sei.Â



Der TÃ¤ter stahl nach der Tat ein Auto und lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit Polizisten, die schlieÃŸlich das Feuer auf den Mann erÃ¶ffneten und ihn tÃ¶teten.Â



Louisianas Gouverneur Jeff Landry erklÃ¤rte, er sei "untrÃ¶stlich" wegen der Gewalttat. Shreveports BÃ¼rgermeister Tom Arceneaux Ã¤uÃŸerte sich ebenfalls erschÃ¼ttert und sprach von einem "schrecklichen" Tag fÃ¼r seine Stadt. Der Sprecher des US-ReprÃ¤sentantenhauses, Mike Johnson, der in Shreveport geboren wurde und die Region im US-Kongress vertritt, verurteilte den Vorfall im Onlinedienst X als "sinnlose TragÃ¶die".



Ein Videoreporter der Nachrichtenagentur AFP beobachtete fÃ¼nf sichtbare EinschusslÃ¶cher an der weiÃŸen TÃ¼r des kleinen zweistÃ¶ckigen Hauses. In der NÃ¤he hatten Trauernde ein halbes Dutzend BlumenstrÃ¤uÃŸe niedergelegt.



Waffengewalt ist ein alltÃ¤gliches Problem in den USA, wo es mehr Schusswaffen als Einwohner gibt.Â Nach Angaben der Organisation Gun Violence Archive handelte es sich bei der Tat in Shreveport um den folgenschwersten Fall von Waffengewalt in den USA seit dem Tod von acht Menschen in einem Vorort von Chicago im Januar 2024. Der Organisation zufolge starben im vergangenen Jahr in den USA fast 15.000 Menschen durch Waffen - Suizide nicht eingerechnet.