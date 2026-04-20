John Ternus folgt auf Tim Cook als Apple-Chef

Apple-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Cupertino (dts Nachrichtenagentur) - Apple hat John Ternus als neuen CEO ernannt, der sein Amt am 1. September antreten wird. Das teilte der Konzern am Montag mit. Tim Cook, der bisherige CEO, wird die Rolle des Executive Chairman Ã¼bernehmen.



Mit diesem Wechsel endet Cooks 15-jÃ¤hrige Amtszeit als Apple-Chef. Es sei das "grÃ¶ÃŸte Privileg seines Lebens" gewesen, Apple zu fÃ¼hren, lieÃŸ sich Cook zitieren.



Cook, der seit 2011 als CEO von Apple tÃ¤tig ist, spielte eine entscheidende Rolle bei der Erweiterung des Produktportfolios des Unternehmens. Unter seiner Leitung entwickelte sich Apple von einem Anbieter weniger Produkte wie dem Mac, iPod und iPhone zu einem bedeutenden Akteur in Bereichen wie Unterhaltung, Gesundheit und Wearables.



In Apples FÃ¼hrungsebene hatte es bereits Ende 2025 grÃ¶ÃŸere VerÃ¤nderungen gegeben. So verlieÃŸen der KI-Chef, der Leiter der Unternehmenspolitik und einer der fÃ¼hrenden Design-Verantwortlichen das Unternehmen. Diese AbgÃ¤nge sind Teil einer Reihe von Umstrukturierungen innerhalb des Konzerns. Die jÃ¼ngsten VerÃ¤nderungen in der FÃ¼hrungsebene kÃ¶nnten darauf hindeuten, dass Apple sich auf neue strategische Ausrichtungen vorbereitet.

