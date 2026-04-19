Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Sonntag in Hannover den brasilianischen PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva empfangen. Nach der BegrÃ¼ÃŸung mit militÃ¤rischen Ehren auf Schloss Herrenhausen wollten beide unter vier Augen und mit ihren Delegationen sprechen; dabei sollte es um internationale Themen sowie die Wirtschaftsbeziehungen beider LÃ¤nder gehen.Â
Am frÃ¼hen Abend wollten Merz und Lula an der ErÃ¶ffnung der Hannover Messe teilnehmen. Brasilien ist in diesem Jahr das Gastland. Die Messe gilt als die wichtigste Industrieschau der Welt.Â
Am Montag steht ein gemeinsamer Messerundgang an. Merz und Lula werden darÃ¼ber hinaus die deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage erÃ¶ffnen. Auf Schloss Herrenhausen finden dann anschlieÃŸend die dritten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen statt.Â
Politik
Merz empfÃ¤ngt PrÃ¤sident Lula vor deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen
- AFP - 19. April 2026, 16:40 Uhr
Bundeskanzler Merz hat in Hannover den brasilianischen PrÃ¤sidenten Lula empfangen. Nach der BegrÃ¼ÃŸung mit militÃ¤rischen Ehren auf Schloss Herrenhausen waren GesprÃ¤che geplant. Am frÃ¼hen Abend wollen Merz und Lula an der ErÃ¶ffnung der Hannover Messe teilnehmen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Sonntag in Hannover den brasilianischen PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva empfangen. Nach der BegrÃ¼ÃŸung mit militÃ¤rischen Ehren auf Schloss Herrenhausen wollten beide unter vier Augen und mit ihren Delegationen sprechen; dabei sollte es um internationale Themen sowie die Wirtschaftsbeziehungen beider LÃ¤nder gehen.Â
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