Politik

Merz empfÃ¤ngt PrÃ¤sident Lula vor deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen

  • AFP - 19. April 2026, 16:40 Uhr
Bild vergrößern: Merz empfÃ¤ngt PrÃ¤sident Lula vor deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen
Merz und Lula am Schloss Herrenhausen in Hannover
Bild: AFP

Bundeskanzler Merz hat in Hannover den brasilianischen PrÃ¤sidenten Lula empfangen. Nach der BegrÃ¼ÃŸung mit militÃ¤rischen Ehren auf Schloss Herrenhausen waren GesprÃ¤che geplant. Am frÃ¼hen Abend wollen Merz und Lula an der ErÃ¶ffnung der Hannover Messe teilnehmen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Sonntag in Hannover den brasilianischen PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva empfangen. Nach der BegrÃ¼ÃŸung mit militÃ¤rischen Ehren auf Schloss Herrenhausen wollten beide unter vier Augen und mit ihren Delegationen sprechen; dabei sollte es um internationale Themen sowie die Wirtschaftsbeziehungen beider LÃ¤nder gehen.Â 

Am frÃ¼hen Abend wollten Merz und Lula an der ErÃ¶ffnung der Hannover Messe teilnehmen. Brasilien ist in diesem Jahr das Gastland. Die Messe gilt als die wichtigste Industrieschau der Welt.Â 

Am Montag steht ein gemeinsamer Messerundgang an. Merz und Lula werden darÃ¼ber hinaus die deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage erÃ¶ffnen. Auf Schloss Herrenhausen finden dann anschlieÃŸend die dritten deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen statt.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Trump: US-Delegation am Montag zu Iran-Verhandlungen in Pakistan
    Trump: US-Delegation am Montag zu Iran-Verhandlungen in Pakistan

    Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird eine US-Delegation zu weiteren Verhandlungen am Montag in Pakistan sein. Wie US-PrÃ¤sident Donald Trump am

    Mehr
    Papst Leo XIV. zelebriert Messe vor 100.000 Menschen in Angola
    Papst Leo XIV. zelebriert Messe vor 100.000 Menschen in Angola

    Papst Leo XIV. hat in Angola eine Messe vor rund 100.000 Menschen zelebriert. In seiner Predigt in dem sÃ¼dwestafrikanischen Staat rief Leo am Sonntag die Angolanerinnen und

    Mehr
    Deutschland und Brasilien wollen Partnerschaft ausbauen - Merz empfÃ¤ngt Lula
    Deutschland und Brasilien wollen Partnerschaft ausbauen - Merz empfÃ¤ngt Lula

    Deutschland und Brasilien wollen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Sonntag in Hannover den brasilianischen PrÃ¤sidenten Luiz

    Mehr
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken "prÃ¼fen"
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    1. Bundesliga: Freiburg schlÃ¤gt Heidenheim
    1. Bundesliga: Freiburg schlÃ¤gt Heidenheim
    Dobrindt stellt polizeiliche KriminalitÃ¤tsstatistik vor
    Dobrindt stellt polizeiliche KriminalitÃ¤tsstatistik vor
    Opposition erhÃ¶ht Druck auf Regierung wegen Kerosin-Krise
    Opposition erhÃ¶ht Druck auf Regierung wegen Kerosin-Krise
    2. Liga: Schalke schlÃ¤gt MÃ¼nster klar und bleibt TabellenfÃ¼hrer
    2. Liga: Schalke schlÃ¤gt MÃ¼nster klar und bleibt TabellenfÃ¼hrer
    BDI mahnt Merz zu Reformen
    BDI mahnt Merz zu Reformen
    Trump kÃ¼ndigt neue Verhandlungen zwischen USA und Iran an
    Trump kÃ¼ndigt neue Verhandlungen zwischen USA und Iran an

    Top Meldungen

    Lies will chinesische Autoproduktion in VW-Werken
    Lies will chinesische Autoproduktion in VW-Werken "offen prÃ¼fen"

    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) will den mÃ¶glichen Bau von chinesischen Autos in deutschen VW-Werken prÃ¼fen. "Das

    Mehr
    Ministerin Reiche lÃ¤dt fÃ¼r Montag zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung ein
    Ministerin Reiche lÃ¤dt fÃ¼r Montag zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung ein

    Angesichts eines mÃ¶glichen Kerosinmangels in Deutschland als Folge des Iran-Kriegs spricht Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Montag mit Vertreterinnen und

    Mehr
    Dax-CEOs steigerten GehÃ¤lter 2025 deutlich
    Dax-CEOs steigerten GehÃ¤lter 2025 deutlich

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandschefs der grÃ¶ÃŸten bÃ¶rsennotierten Konzerne in Deutschland haben 2025 deutlich mehr verdient als im Jahr zuvor. Nach

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts