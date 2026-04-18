Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Am 30. Zweitligaspieltag haben sich Hannover 96 und der SC Paderborn mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.
Die GÃ¤ste aus Paderborn gingen in der 40. Minute durch Felix GÃ¶tze in FÃ¼hrung, der nach einem EckstoÃŸ von Raphael Obermair den Ball Ã¼ber die Linie drÃ¼ckte. Hannover gelang in der 78. Minute der Ausgleich durch Benjamin KÃ¤llman, der eine Flanke von Mustapha Bundu per Kopf verwertete.
Die Partie begann intensiv, beide Mannschaften suchten frÃ¼h den Weg nach vorn. Hannover hatte in der Anfangsphase Pech, als ein abgefÃ¤lschter Ball von Waniss Taibi nur den Pfosten traf. Paderborn zeigte sich defensiv kompakt und nutzte eine Standardsituation zur FÃ¼hrung durch GÃ¶tze.
In der zweiten Halbzeit zeigte sich der SCP zunÃ¤chst offensiv stÃ¤rker, doch Hannover erhÃ¶hte in der Schlussphase den Druck und kam durch KÃ¤llmans Kopfballtor zurÃ¼ck ins Spiel. Beide Teams hatten in den letzten Minuten noch Chancen, den Siegtreffer zu erzielen, doch sowohl Hannovers TorhÃ¼ter Nahuel Noll als auch Paderborns Defensive hielten stand.
Mit dem Unentschieden Ã¼bernimmt Paderborn vorerst die TabellenfÃ¼hrung, wÃ¤hrend Hannover auf den vierten Rang abrutscht.
Sport
2. Bundesliga: Hannover und Paderborn trennen sich unentschieden
- dts - 18. April 2026, 22:28 Uhr
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Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Am 30. Zweitligaspieltag haben sich Hannover 96 und der SC Paderborn mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.
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