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1. Bundesliga: Dortmund verliert bei Hoffenheim

  • dts - 18. April 2026, 17:35 Uhr
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Mark Flekken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Sinsheim (dts Nachrichtenagentur) - Am 30. Spieltag in der FuÃŸball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund mit 2:1 gewonnen. Damit haben die Bayern am Sonntag die MÃ¶glichkeit, bereits mit einem Unentschieden gegen Stuttgart den 35. Meistertitel klar zu machen.

Das erste Tor in Sinsheim fiel in der 42. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Hoffenheims Andrej Kramaric. Der StrafstoÃŸ wurde nach einem unglÃ¼cklichen Handspiel von Niklas SÃ¼le verhÃ¤ngt, der sich zuvor ohne gegnerische Einwirkung am Knie verletzt hatte. Trotz einer starken Anfangsphase der Dortmunder, in der Lemperle die Latte traf, Ã¼bernahm Hoffenheim zunehmend die Kontrolle Ã¼ber das Spiel.

In der ersten Halbzeit zeigte sich Hoffenheim offensiv zielstrebiger, wÃ¤hrend Dortmund Schwierigkeiten hatte, klare Chancen zu kreieren. Ein Kopfball von Svensson ging knapp Ã¼ber das Tor, und die Dortmunder Abwehr wirkte bei einigen Angriffen der Gastgeber unsicher. Nach dem FÃ¼hrungstreffer durch Kramaric zog sich Hoffenheim etwas zurÃ¼ck, hielt jedoch die GÃ¤ste erfolgreich vom eigenen Strafraum fern.

In der zweiten Halbzeit versuchte Dortmund, den Druck zu erhÃ¶hen, konnte jedoch lange Zeit keine entscheidenden LÃ¼cken in der Hoffenheimer Defensive finden. Das gelang erst in der 87. Minute, Serhou Guirassy traf wie aus den Nichts zum Ausgleich. Die Freude wÃ¤hrte aber nicht lange: In der Nachspielzeit durfte Hoffenheims Andrej Kramaric noch ein zweites Mal zum StrafstoÃŸ antreten und traf wieder - zum 2:1-Endstand.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Union Berlin - VfL Wolfsburg 1:2, Werder Bremen - Hamburger SV 3:1, Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1:2.

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