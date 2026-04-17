Bundesliga: SpÃ¤ter Elfmeter rettet KÃ¶ln Punkt am Millerntor

Luca Waldschmidt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der FC St. Pauli und der 1. FC KÃ¶ln haben sich zum Auftakt des 30. Bundesliga-Spieltags mit 1:1 getrennt, nachdem Karol Mets die Gastgeber in FÃ¼hrung gebracht hatte und Luca Waldschmidt per Foulelfmeter spÃ¤t ausglich.



Lange Zeit deutete im Freitagabendspiel im Millerntor-Stadion wenig auf Tore hin. Beide Teams agierten zunÃ¤chst vorsichtig und kamen nur vereinzelt zu AbschlÃ¼ssen. Die besten MÃ¶glichkeiten vor der Pause vergaben die Hausherren, wÃ¤hrend KÃ¶ln offensiv kaum Durchschlagskraft entwickelte.



Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Fahrt auf. St. Pauli erhÃ¶hte den Druck und belohnte sich schlieÃŸlich in der 69. Minute: Nach einer Ecke verlÃ¤ngerte Hauke Wahl den Ball per Kopf in die Mitte, wo Karol Mets (69.) freistehend ebenfalls per Kopf zur FÃ¼hrung traf.



In der Folge versuchten die GÃ¤ste aus KÃ¶ln, mehr ins Risiko zu gehen, blieben aber zunÃ¤chst ohne zwingende Aktionen. Erst in der Schlussphase kam es zur entscheidenden Szene: Nach einem Foul von Mets an Damian Kaminski Ã¼berprÃ¼fte der Videoassistent die Situation, ehe der Schiedsrichter auf StrafstoÃŸ entschied. Den fÃ¤lligen Elfmeter verwandelte der kurz zuvor eingewechselte Luca Waldschmidt (86.) souverÃ¤n zum 1:1-Ausgleich.



In der langen Nachspielzeit drÃ¤ngten beide Mannschaften noch auf den Sieg, klare Chancen blieben jedoch aus. So mussten sich St. Pauli und KÃ¶ln letztlich mit einer Punkteteilung begnÃ¼gen.

