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Iran-Krieg: Deutscher Marineeinsatz rÃ¼ckt wieder in weitere Ferne

  • dts - 18. April 2026, 21:25 Uhr
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Deutsche Kriegsschiffe (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kurz bevor die zweiwÃ¶chige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran am kommenden Mittwoch auslÃ¤uft, wÃ¤chst in der deutschen Regierungskoalition die Sorge, dass die Feuerpause ungenutzt verstreichen und auch weiter kein Ende des Konfliktes in Sicht sein kÃ¶nnte, an dem auch eine mÃ¶gliche Bundeswehrmission hÃ¤ngt.

"Es ist ein desolates Zeichen, dass die US-iranischen GesprÃ¤che ohne konkretes Ergebnis blieben und nicht zu einer verlÃ¤sslichen Beendigung des Krieges gefÃ¼hrt haben", sagte die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Siemtje MÃ¶ller dem Tagesspiegel. Erst dann werde ein "Aufatmen fÃ¼r die Menschen und auch fÃ¼r die Weltwirtschaft" mÃ¶glich sein.

"Der Iran versucht weiterhin, die StraÃŸe von Hormus als Verhandlungsmasse einzusetzen", sagte JÃ¼rgen Hardt, der auÃŸenpolitische Sprecher der Unionsfraktion von Kanzler Friedrich Merz (CDU), dem Tagesspiegel anlÃ¤sslich der erneuten SchlieÃŸung der Ausfahrt aus dem Persischen Golf.

Das Vorgehen nannte der Christdemokrat "fÃ¼r Deutschland und Europa ebenso inakzeptabel wie fÃ¼r unsere arabischen und asiatischen Partner". Die globale DÃ¼nger- und Energieversorgung dÃ¼rfe, so Hardt weiter, "nicht vom GutdÃ¼nken des Teheraner Regimes abhÃ¤ngen".

Die Sozialdemokratin MÃ¶ller kritisierte die aus ihrer Sicht unzureichenden diplomatischen BemÃ¼hungen, die unbestÃ¤tigten Meldungen zufolge an diesem Montag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad weitergehen kÃ¶nnten: "Es ist doch vÃ¶llig klar, dass sich dieser Konflikt nur Ã¼ber Verhandlungen lÃ¶sen lÃ¤sst und nicht Ã¼ber DrohgebÃ¤rden Ã¼ber Social Media."

Einigkeit besteht in der Regierung darin, dass die Bedingungen fÃ¼r eine mÃ¶gliche europÃ¤ische MilitÃ¤rmission zum Schutz der Schifffahrt und eine Teilnahme der Bundeswehr damit erst recht noch nicht gegeben sind. "SelbstverstÃ¤ndlich ist es in unserem Interesse, wenn die Waffen verlÃ¤sslich schweigen, gemeinsam mit unseren Partnern einen Beitrag fÃ¼r die StabilitÃ¤t in der Golfregion und die Freiheit der Seewege zu leisten", so die SPD-Politikerin MÃ¶ller: "FÃ¼r uns ist klar, dass es eine dauerhafte, stabile Waffenruhe und ein internationales Mandat braucht, damit Ã¼berhaupt Ã¼ber eine Beteiligung im Deutschen Bundestag diskutiert werden kann." Deutschland und Europa wÃ¼rden ihren Teil zu einer stabilen LÃ¶sung beitragen, kÃ¼ndigte auch CDU-Mann Hardt an: "DafÃ¼r ist die Lage vor Ort aber noch nicht bereit."

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