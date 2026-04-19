Wahlwerbung fÃ¼r Radews Mitte-Links-BÃ¼ndnis in Sofia

In Bulgarien werden am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen abgehalten. Als Favorit bei der achten Wahl binnen fÃ¼nf Jahren gilt das BÃ¼ndnis Progressives Bulgarien des ehemaligen Kampfpiloten und Ex-PrÃ¤sidenten Rumen Radew.

In Bulgarien werden am Sonntag vorgezogene Parlamentswahlen abgehalten. Als Favorit bei der achten Wahl binnen fÃ¼nf Jahren gilt das BÃ¼ndnis Progressives Bulgarien des ehemaligen Kampfpiloten und Ex-PrÃ¤sidenten Rumen Radew. Das Mitte-Links-BÃ¼ndnis kann Umfragen zufolge mit etwa 30 Prozent der WÃ¤hlerstimmen rechnen. GrÃ¶ÃŸter Konkurrent ist das konservative Mitte-Rechts-BÃ¼ndnis GERB-SDS des ehemaligen Regierungschefs Bojko Borissow. In den Umfragen kommt es auf 20 Prozent.



WÃ¤hrend Borissows GERB-SDS die Ukraine und die Politik BrÃ¼ssels unterstÃ¼tzt, gilt Radew als russlandfreundlich. Der 62-JÃ¤hrige will Bulgarien, das Ã¤rmste Land der EU, nach eigenen Angaben "von seinem oligarchischen Regierungsmodell befreien". Gleichzeitig fordert er eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Russland und sieht Sofia dabei als "ein sehr wichtiges Bindeglied". Waffenlieferungen fÃ¼r die Ukraine sieht er skeptisch.