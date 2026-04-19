Zahl der AsylantrÃ¤ge auf Rekordtief

Asylunterkunft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Valetta (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der AsylantrÃ¤ge ist im ersten Quartal dieses Jahres gegenÃ¼ber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel (23 Prozent) zurÃ¼ckgegangen und auf ein Rekordtief gefallen.



Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres nur 28.922 SchutzantrÃ¤ge gestellt. Damit belegt Deutschland erstmalig seit 2015 den vierten Platz in der europÃ¤ischen Asylstatistik, nachdem man zuvor jahrelang Spitzenreiter war.



Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf bisher unverÃ¶ffentlichte Zahlen der Asylagentur der EuropÃ¤ischen Union (EUAA). Die Zahlen werden in einem als "vertraulich" gekennzeichneten Bericht der EU-Kommission vom 1. April 2026 zur Lage der Migration in der EU und in Drittstaaten genannt (`Integration Situation Awareness and Analysis`, Report No. 520).



Die meisten Schutzgesuche wurden laut Statistik in Frankreich gestellt (34.643), gefolgt von Spanien (32.630) und Italien (32.602). Schlusslichter sind Ungarn (26) und die Slowakei (35).



Laut EU-Bericht wurden im ersten Quartal in den 27 Mitgliedstaaten sowie Norwegen und der Schweiz (EU+) insgesamt 173.082 AsylantrÃ¤ge gestellt - ein Minus von 18 Prozent gegenÃ¼ber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die meisten Antragssteller kamen aus Venezuela (21.542), Afghanistan (21.402) und Bangladesch (9.738).



Syrien belegt mit Blick auf die Herkunftsstaaten der Antragsteller anders als in den vergangenen Jahren nach der TÃ¼rkei nur noch den fÃ¼nften Platz. Die Zahl der SchutzantrÃ¤ge von Syrern in der EU plus der Schweiz und Norwegen ging bis Ende MÃ¤rz um 63 Prozent auf 5.556 zurÃ¼ck. Auch aus der Ukraine kamen nur noch wenige AntrÃ¤ge: Die Zahl liegt bei 4.073, ein Minus von 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.



Experten nannten den RÃ¼ckgang von AsylantrÃ¤gen aus Syrien und der Ukraine als einen wesentlichen Grund fÃ¼r den Einbruch der SchutzantrÃ¤ge in Deutschland. Syrer und Ukrainer hatten in der Vergangenheit hÃ¤ufig Deutschland als Zielland gewÃ¤hlt. In diesem Jahr gingen jedoch hierzulande nur noch neun Prozent der SchutzantrÃ¤ge von Syrern aus, die meisten AntrÃ¤ge (38 Prozent) wurden dagegen von afghanischen StaatsbÃ¼rgern gestellt. Derzeit leben in Deutschland rund 940.000 syrische StaatsangehÃ¶rige.

