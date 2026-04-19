BÃ¼rgerentscheide zu Olympiabewerbungen in Nordrhein-Westfalen und Kiel

Flagge mit olympischen Ringen

In 17 StÃ¤dten in Nordrhein-Westfalen und im schleswig-holsteinischen Kiel werden BÃ¼rgerentscheide zur geplanten deutschen Olympiabewerbung ausgezÃ¤hlt. Noch ist offen, mit welchem Kandidaten Deutschland ins Rennen gehen wird.

In 17 StÃ¤dten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sowie im schleswig-holsteinischen Kiel werden am Sonntag (18.00 Uhr) BÃ¼rgerentscheide zu der geplanten deutschen Olympiabewerbung ausgezÃ¤hlt.Â In Nordrhein-Westfalen sind unter anderem die Einwohner KÃ¶lns, DÃ¼sseldorfs, Dortmunds, Aachens, Leverkusens und Wuppertals dazu aufgerufen, ihre Meinung zur mÃ¶glichen Teilnahme ihrer Kommune an einer Olympiaausrichtung zu Ã¤uÃŸern. In Nordrhein-Westfalen findet die Abstimmung nur in Form einer Briefwahl statt, die am Sonntag ausgezÃ¤hlt wird. In Kiel ist auch eine Abstimmung in Wahllokalen mÃ¶glich.



Der Deutsche Olympische Sportbund mÃ¶chte Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 nach Deutschland holen. Derzeit wird das Konzept erstellt. Es bewerben sich Berlin, MÃ¼nchen, Hamburg sowie 17 nordrhein-westfÃ¤lische StÃ¤dte unter dem Titel "KÃ¶ln.Rhein.Ruhr". Kiel ist als Standort der Segelwettbewerbe bei allen vier Bewerbungen an Bord. In MÃ¼nchen stimmten die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger im Oktober klar fÃ¼r eine Bewerbung, Termin fÃ¼r ein Referendum in Hamburg ist der 31. Mai, in Berlin ist keine Befragung geplant.