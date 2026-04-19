FranzÃ¶sischer MilliardÃ¤r BollorÃ© gibt sich Ã¼berrascht Ã¼ber "GetÃ¶se" bei Grasset-Verlag

Vincent BollorÃ©

Der weit rechts stehende franzÃ¶sische MilliardÃ¤r Vincent BollorÃ© hat sich Ã¼berrascht Ã¼ber den Wirbel beim ihm gehÃ¶renden Grasset-Verlag gezeigt, dem rund 170 Autoren den RÃ¼cken gekehrt haben. Der GroÃŸunternehmer sprach von 'GetÃ¶se'.

Der weit rechts stehende franzÃ¶sische MilliardÃ¤r Vincent BollorÃ© hat sich Ã¼berrascht Ã¼ber den Wirbel beim ihm gehÃ¶renden Grasset-Verlag gezeigt, dem rund 170 Autoren den RÃ¼cken gekehrt haben. Der GroÃŸunternehmer sprach in einem Beitrag der Zeitung "Journal du Dimanche", die sich ebenfalls in seinem Besitz befindet, von "GetÃ¶se". Er kritisierte "eine kleine Kaste, die glaubt, sie stehe Ã¼ber allem und allen", und die sich untereinander unterstÃ¼tze.



Der Verlag Grasset werde "weitermachen", betonte der 74-JÃ¤hrige. Die ausscheidenden Schriftsteller wÃ¼rden es "neuen Autoren erlauben, verÃ¶ffentlicht, gefÃ¶rdert, anerkannt und geschÃ¤tzt" zu werden.



Der Streit bei Grasset hat hohe Wellen geschlagen und sogar Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron auf den Plan gerufen. Rund 170 Autoren hatten kÃ¼rzlich aus Protest gegen die vermutete Einflussnahme BollorÃ©s ihren kollektiven Abschied aus dem hoch angesehenen Verlag angekÃ¼ndigt.Â



Zu den Unterzeichnern eines entsprechenden offenen Briefs zÃ¤hlen bekannte Namen wie Virginie Despentes, FrÃ©dÃ©ric Beigbeder und Bernard-Henri LÃ©vy. Hintergrund ist das Ausscheiden des bisherigen Verlagschefs Olivier Nora, hinter dem die Autorinnen und Autoren den Einfluss BollorÃ©s vermuten. Frankreichs PrÃ¤sident Macron warnte am Freitag, es sei "sehr wichtig", den "verlegerischen Pluralismus" in Frankreich zu verteidigen.



BollorÃ© hatte 2023 den Verlagsriesen Hachette Ã¼bernommen, zu dem neben Grasset noch zahlreiche andere Verlage zÃ¤hlen. Ihm gehÃ¶ren auch mehrere Medien, darunter der Nachrichtensender CNews, die sich seit der Ãœbernahme durch den MilliardÃ¤r politisch klar rechtsauÃŸen verorten. BollorÃ© hat in den vergangenen Jahren auch den Aufstieg des Rechtspopulisten Jordan Bardella gefÃ¶rdert, des Chefs der Partei Rassemblement National (RN) und mÃ¶glichen PrÃ¤sidentschaftskandidaten.



Der GeschÃ¤ftsmann schrieb am Sonntag im "Journal du Dimanche", Grund des Abgangs von Grasset-Chef Nora seien Meinungsverschiedenheiten Ã¼ber das VerÃ¶ffentlichungsdatum eines neuen Buches des franko-algerischen Schriftstellers Boualem Sansal gewesen. Er beteuerte zudem, er wolle keinerlei Einfluss auf die Arbeit der ihm gehÃ¶renden Verlage nehmen: "Was die Angriffe bezÃ¼glich meiner 'Ideologie' angeht, erinnere ich noch einmal daran: Ich bin Christdemokrat, und die Verantwortlichen von Hachette werden weiterhin alle Autoren verÃ¶ffentlichen, die sie wollen."