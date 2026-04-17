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StraÃŸe von Hormus: SPD-AuÃŸenexperte bekrÃ¤figt Bedingungen fÃ¼r deutschen Einsatz

  • AFP - 17. April 2026, 09:02 Uhr
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SeefernaufklÃ¤rer der deutschen Marine
Bild: AFP

SPD-AuÃŸenpolitik-Experte Adis AhmetoviÄ‡ hat die Bereitschaft Deutschlands zur Beteiligung an einem internationalen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormuz bekrÃ¤ftigt - und auf die Bedingungen dafÃ¼r verwiesen.

Der SPD-AuÃŸenpolitikexperte Adis AhmetoviÄ‡ hat die Bereitschaft Deutschlands zur Beteiligung an einem internationalen MilitÃ¤reinsatz zur Sicherung der zivilen Schifffahrt in der StraÃŸe von Hormuz bekrÃ¤ftigt. Diese sei aber an Bedingungen geknÃ¼pft, sagte er am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Es brauche unter anderem "einen stabilen verlÃ¤sslichen Waffenstillstand" in der Region und ein "internationales Dach" fÃ¼r den Einsatz, dazu komme ein Bundestagsmandat fÃ¼r den entsprechenden Bundeswehreinsatz.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) berÃ¤t am Freitag in Paris mit Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron, dem britischen Regierungschef Keir Starmer und zahlreichen weiteren Staats- und Regierungschefs Ã¼ber einen solchen Einsatz. Deutschland kÃ¶nne sich daran mit MinenrÃ¤umung oder SeefernaufklÃ¤rung beteiligen, hieÃŸ es vorab in Regierungskreisen in Berlin. Merz und Macron betonten auÃŸerdem bereits Ã¶ffentlich, dass ein solcher Einsatz erst nach dem Ende des Iran-Krieges mÃ¶glich sei.

AhmetoviÄ‡ sprach mit Blick auf die geplanten Abstimmungen in Paris von einem "SchlÃ¼sselmoment" fÃ¼r die gesamteuropÃ¤ische Sicherheitspolitik. "Wir mÃ¼ssen europÃ¤ische Geschlossenheit heute zeigen", sagte der auÃŸenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. In der Region brauche es "StabilitÃ¤t". "Das ist nicht unser Krieg, die Folgen aber schon", ergÃ¤nzte AhmetoviÄ‡ mit Blick etwa auf steigende Energiepreise.

ZunÃ¤chst gehe es in Paris aber um die vorbereitende Abstimmung zwischen Partnern, fÃ¼gte AhmetoviÄ‡ hinzu. Die Entscheidung Ã¼ber den eigentlichen Einsatz sei keine, "die wir morgen treffen werden". Im Hintergrund gebe es bereits diplomatische Kontakte zu Golfstaaten, arabischen LÃ¤ndern sowie asiatischen Partnern wie SÃ¼dkorea und Japan. In einem zweiten Schritt sei es aber nÃ¶tig, dass die USA bei der Mission "dabei sind".

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