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Kontroverse um neue SicherheitsmaÃŸnahmen im Verteidigungsministerium

  • dts - 17. April 2026, 09:00 Uhr
Bild vergrößern: Kontroverse um neue SicherheitsmaÃŸnahmen im Verteidigungsministerium
Bundesverteidigungsministerium (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die vom Verteidigungsministerium verschÃ¤rften Sicherheitsregeln fÃ¼r den Umgang mit privaten EndgerÃ¤ten stoÃŸen in der Politik auf Kritik und Zustimmung.

Der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums im Bundestag, Marc Henrichmann (CDU), sagte dem "Handelsblatt", die EinschrÃ¤nkung privater Mobiltelefone zum Schutz dienstlicher Kommunikation sei "ein nachvollziehbarer und notwendiger Schritt, um die Sicherheit sensibler Informationen zu gewÃ¤hrleisten".

Bei eingestuften Informationen handele es sich "ausschlieÃŸlich um dienstrelevante Inhalte, die einer besonderen Geheimhaltung unterliegen". Private GerÃ¤te stellten ein "erhÃ¶htes Risiko" dar, da SicherheitslÃ¼cken von "feindlich gesinnten Diensten" ausgenutzt werden kÃ¶nnten und so eine "potenzielle EinfallstÃ¼r fÃ¼r Spionage" bÃ¶ten.

Kritik kommt hingegen von den GrÃ¼nen. Deren innenpolitischer Sprecher Marcel Emmerich sprach von einem erheblichen Nachholbedarf auch in anderen BehÃ¶rden. "Dass in hochsensiblen Bereichen der Ministerien offenbar erst jetzt konsequent gehandelt wird, ist alarmierend und ein gravierendes Sicherheitsproblem", sagte er. Es sei ein "ernstes VersÃ¤umnis", wenn grundlegende SchutzmaÃŸnahmen bislang nicht Ã¼berall gegolten hÃ¤tten. Emmerich forderte, weitere Ministerien mÃ¼ssten "unverzÃ¼glich nachziehen". Deutschland sei "ein zentrales Ziel nachrichtendienstlicher AktivitÃ¤ten", warnte er. Das Handyverbot im Verteidigungsministerium sei zwar richtig, bleibe aber nur ein "kleiner Schritt".

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