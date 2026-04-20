Brennpunkte

Mordanklage gegen US-Rapper D4vd nach Fund von zerstÃ¼ckelter MÃ¤dchenleiche

  • AFP - 20. April 2026, 20:08 Uhr
Bild vergrößern: Mordanklage gegen US-Rapper D4vd nach Fund von zerstÃ¼ckelter MÃ¤dchenleiche
D4vd 2023 bei einer Veranstaltung in Hollywood
Bild: AFP

Gut ein halbes Jahr nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem abgestellten Auto ist der US-Rapper D4vd wegen Mordes angeklagt worden. Er soll zudem Sex mit seinem minderjÃ¤hrigen Opfer gehabt und die Leiche des MÃ¤dchens zerstÃ¼ckelt haben.

Gut ein halbes Jahr nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem abgestellten Auto in Los Angeles ist der US-Rapper D4vd wegen Mordes angeklagt worden. Dem 21-JÃ¤hrigen solle die Anklage noch am Montag erÃ¶ffnet werden, sagte Staatsanwalt Nathan Hochman vor Reportern. Neben Mord werde dem Musiker unter anderem vorgeworfen, Sex mit seinem minderjÃ¤hrigen Opfer gehabt und die Leiche des MÃ¤dchens zerstÃ¼ckelt zu haben.

Im September war die verweste Leiche von Celeste Rivas Hernandez im Kofferraum eines verlassenen Autos in den Hollywood Hills entdeckt worden, einem schicken Stadtteil von Los Angeles. Den ErmittlungsbehÃ¶rden zufolge war das MÃ¤dchen verschwunden, als es 13 Jahre alt war - die Leiche wurde wenige Tage nach Celestes 15. Geburtstag gefunden.

D4vd war 2022 mit dem Tiktok-Hit "Romantic Homicide" bekannt geworden. Dem Musiker, der mit bÃ¼rgerlichem Namen David Anthony Burke heiÃŸt, droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne Aussicht auf Begnadigung.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Starmer rÃ¤umt in Mandelson-AffÃ¤re Fehler ein - bestreitet aber IrrefÃ¼hrung des Parlaments
    Starmer rÃ¤umt in Mandelson-AffÃ¤re Fehler ein - bestreitet aber IrrefÃ¼hrung des Parlaments

    Der britische Premierminister Keir Starmer hat die Ernennung des Epstein-Vertrauten Peter Mandelson zum britischen Botschafter in den USA als Fehler bezeichnet. "Ich hÃ¤tte Peter

    Mehr
    "Diffamierender" Artikel: FBI-Chef Patel reicht Verleumdungsklage gegen "The Atlantic" ein

    FBI-Chef Kash Patel hat eine Verleumdungsklage gegen das US-Nachrichtenmagazin "The Atlantic" eingereicht und fordert eine MillionenentschÃ¤digung. Das Magazin habe eine Grenze

    Mehr
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X

    US-MilliardÃ¤r Elon Musk ist trotz einer Vorladung nicht zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung in Frankreich wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X

    Mehr
    US-BehÃ¶rden beginnen mit RÃ¼ckzahlung gerichtlich gekippter ZÃ¶lle
    US-BehÃ¶rden beginnen mit RÃ¼ckzahlung gerichtlich gekippter ZÃ¶lle
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Unicredit-Chef kritisiert Strategieplan der Commerzbank
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Deutsche Industrie wirbt fÃ¼r Ausbau von Partnerschaft mit Brasilien
    Exporte deutscher Unternehmen in den Iran sinken 2025 um fast ein Viertel
    Exporte deutscher Unternehmen in den Iran sinken 2025 um fast ein Viertel
    Bundesregierung weitet EntlastungsprÃ¤mie aus
    Bundesregierung weitet EntlastungsprÃ¤mie aus
    Moskaus Botschafter einbestellt:
    Moskaus Botschafter einbestellt: "Drohungen Russlands gegen Ziele in Deutschland"
    Marco Rose wird neuer Cheftrainer des AFC Bournemouth
    Marco Rose wird neuer Cheftrainer des AFC Bournemouth
    Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Niedersachsen
    Drei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Niedersachsen
    Auto gerÃ¤t in Gegenverkehr: Drei Tote in Niedersachsen
    Auto gerÃ¤t in Gegenverkehr: Drei Tote in Niedersachsen
    Datev-Index: Belebung im Mittelstand wieder abgebrochen
    Datev-Index: Belebung im Mittelstand wieder abgebrochen

    Top Meldungen

    Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzÃ¶gert sich
    Abstimmung zum digitalen Euro im EU-Parlament verzÃ¶gert sich

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die fÃ¼r Mai angesetzten Abstimmungen im Europaparlament zum digitalen Euro dÃ¼rften sich verzÃ¶gern. Das berichtet das "Handelsblatt"

    Mehr
    GrÃ¼ne schlagen 100-Euro-Energiekrisenzahlung vor
    GrÃ¼ne schlagen 100-Euro-Energiekrisenzahlung vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Fraktionschefin Katharina DrÃ¶ge hat in der Debatte um weitere Entlastungen eine Energiekrisenzahlung vorgeschlagen. "Wir GrÃ¼nen

    Mehr
    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken
    Exporte in den Iran im Jahr 2025 deutlich gesunken

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 sind Waren im Wert von 961,6 Millionen Euro von Deutschland in den Iran exportiert worden. Damit sanken die Exporte dorthin

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts