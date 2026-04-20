Mordanklage gegen US-Rapper D4vd nach Fund von zerstÃ¼ckelter MÃ¤dchenleiche

D4vd 2023 bei einer Veranstaltung in Hollywood

Gut ein halbes Jahr nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem abgestellten Auto ist der US-Rapper D4vd wegen Mordes angeklagt worden. Er soll zudem Sex mit seinem minderjÃ¤hrigen Opfer gehabt und die Leiche des MÃ¤dchens zerstÃ¼ckelt haben.

Gut ein halbes Jahr nach dem Fund einer verwesten Leiche in einem abgestellten Auto in Los Angeles ist der US-Rapper D4vd wegen Mordes angeklagt worden. Dem 21-JÃ¤hrigen solle die Anklage noch am Montag erÃ¶ffnet werden, sagte Staatsanwalt Nathan Hochman vor Reportern. Neben Mord werde dem Musiker unter anderem vorgeworfen, Sex mit seinem minderjÃ¤hrigen Opfer gehabt und die Leiche des MÃ¤dchens zerstÃ¼ckelt zu haben.



Im September war die verweste Leiche von Celeste Rivas Hernandez im Kofferraum eines verlassenen Autos in den Hollywood Hills entdeckt worden, einem schicken Stadtteil von Los Angeles. Den ErmittlungsbehÃ¶rden zufolge war das MÃ¤dchen verschwunden, als es 13 Jahre alt war - die Leiche wurde wenige Tage nach Celestes 15. Geburtstag gefunden.



D4vd war 2022 mit dem Tiktok-Hit "Romantic Homicide" bekannt geworden. Dem Musiker, der mit bÃ¼rgerlichem Namen David Anthony Burke heiÃŸt, droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe oder lebenslange Haft ohne Aussicht auf Begnadigung.