"Diffamierender" Artikel: FBI-Chef Patel reicht Verleumdungsklage gegen "The Atlantic" ein

FBI-Chef Kash Patel

Wegen seiner Berichterstattung Ã¼ber ihn hat FBI-Chef Patel eine Verleumdungsklage gegen das US-Magazin 'The Atlantic' eingereicht. Das Magazin hÃ¤tte 'die rechtliche Linie Ã¼berschritten', heiÃŸ es laut der bei einem Gericht in Washington eingereichten Klage.

FBI-Chef Kash Patel hat eine Verleumdungsklage gegen das US-Nachrichtenmagazin "The Atlantic" eingereicht und fordert eine MillionenentschÃ¤digung. Das Magazin habe eine Grenze Ã¼berschritten, "indem es einen Artikel verÃ¶ffentlicht hat, der voller falscher und offensichtlich erfundener Anschuldigungen ist", heiÃŸt es in der am Montag bei einem Bundesgericht in Washington eingereichten Klage des Chefs der US-Bundespolizei. Die Anschuldigungen zielten "darauf ab, Patels Ruf zu schÃ¤digen und ihn aus seinem Amt zu vertreiben".



"The Atlantic" hatte berichtet, dass Patels Position als FBI-Chef aufgrund von "Episoden Ã¼bermÃ¤ÃŸigen Alkoholkonsums" und "ungeklÃ¤rten Abwesenheiten" in Gefahr sei.



Patel bezeichnete den Artikel als "diffamierenden, bÃ¶swilligen und verleumderischen Angriff". Er fordert 250 Millionen (rund 212 Millionen Euro) Schadenersatz von dem Magazin und der Autorin des Artikels, Sarah Fitzpatrick.Â



Der FBI-Chef kritisiert in seiner Klage, dass die Autorin fÃ¼r ihren Bericht auf anonyme Quellen zurÃ¼ckgegriffen habe. "Fitzpatrick konnte nicht eine einzige Person dazu bewegen, diese empÃ¶renden Anschuldigungen Ã¶ffentlich zu unterstÃ¼tzen" und habe sich deshalb ausschlieÃŸlich auf anonyme Quellen gestÃ¼tzt, betonte er. Die Angeklagten hÃ¤tten den Artikel "in bÃ¶swilliger Absicht" verÃ¶ffentlicht. Â



Das Magazin verteidigte indes den Bericht. "Wir stehen zu unserer Berichterstattung Ã¼ber Kash Patel und werden 'The Atlantic' und unsere Journalisten energisch gegen diese unbegrÃ¼ndete Klage verteidigen", erklÃ¤rte "The Atlantic".Â



Seit seiner Ernennung zum FBI-Chef durch US-PrÃ¤sident Donald Trump wurde Patel mehrfach vorgeworfen, gegen unliebsame Mitarbeiter in den Reihen des FBI vorgegangen zu sein. Dabei soll er Agenten ins Visier genommen haben, die als illoyal gegenÃ¼ber Trump galten.