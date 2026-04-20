Starmer rÃ¤umt in Mandelson-AffÃ¤re Fehler ein - bestreitet aber IrrefÃ¼hrung des Parlaments

Keir Starmer

Der britische Premierminister Starmer hat die Ernennung des Epstein-Vertrauten Mandelson zum britischen Botschafter in den USA als falsch bezeichnet. Er bestritt jedoch, das Parlament in die Irre gefÃ¼hrt zu haben.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat die Ernennung des Epstein-Vertrauten Peter Mandelson zum britischen Botschafter in den USA als Fehler bezeichnet. "Ich hÃ¤tte Peter Mandelson nicht ernennen sollen", sagte Starmer am Montag vor dem Parlament. Er bestritt jedoch, das Parlament in die Irre gefÃ¼hrt zu haben.



Der frÃ¼here Wirtschaftsminister und EU-Kommissar Mandelson soll in seiner Zeit als Regierungsmitglied sensible Informationen an den US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein weitergeben haben, mit dem er befreundet war. Starmer entlieÃŸ Mandelson im vergangenen September von seinen Posten als Botschafter in den USA. Der Premier warf seinem Labour-Parteikollegen vor, die Regierung Ã¼ber das AusmaÃŸ seiner Beziehungen zu dem 2019 in Haft gestorbenen Epstein im Unklaren gelassen zu haben.



In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Mandelson zum Botschafter ernannt wurde, obwohl er bei einer vorherigen SicherheitsprÃ¼fung durchgefallen war. Die Entscheidung, sich Ã¼ber dieses Ergebnis hinwegzusetzen und Mandelson dennoch zum Botschafter zu machen, wurde nach Angaben eines Regierungssprechers von Beamten im AuÃŸenministerium getroffen. Starmer sagte nun, die Information, dass Mandelson durch die SicherheitsprÃ¼fung durchgefallen sei, sei ihm vorenthalten worden.



Wegen der Mandelson-AffÃ¤re steht Starmer seit Monaten unter Druck, es gab bereits mehrere RÃ¼cktritte. Auch Starmer geriet immer mehr in ErklÃ¤rungsnot, OppositionsfÃ¼hrerin Kemi Badenoch forderte am Freitag seinen RÃ¼cktritt.