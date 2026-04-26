Kommunalwahlen in PalÃ¤stinensergebieten: Teilweise niedrige Beteiligung

StimmauszÃ¤hlung in Deir al-Balah im Gazastreifen

Bei den Kommunalwahlen im Westjordanland hat die Beteiligung nach offiziellen Angaben mit 53,4 Prozent fast so hoch gelegen wie bei den vorherigen Wahlen. In Deir el-Balah im Gazastreifen war die Beteiligung mit 22,7 Prozent sehr niedrig.

Die PalÃ¤stinenser im Westjordanland und einem Teil des Gazastreifens haben in den ersten Kommunalwahlen seit dem Gaza-Krieg ihre BÃ¼rgermeister und GemeinderÃ¤te neu bestimmt. Im Westjordanland gaben am Samstag laut der Wahlkommission 53,4 Prozent der registrierten WÃ¤hler ihre Stimme ab. Damit lag dort die Beteiligung fast so hoch wie bei den vorherigen Wahlen. Im Gebiet Deir el-Balah im Gazastreifen war die Beteiligung mit 22,7 Prozent hingegen sehr niedrig.



Die Wahlbeteiligung im von Israel besetzten Westjordanland lag nach offiziellen Angaben nur wenig niedriger als bei den vorherigen Wahlen im MÃ¤rz 2022. Zwei Stunden vor SchlieÃŸung der Wahllokale hatte die Beteiligung erst bei gut 40 Prozent gelegen, in einem Schlussspurt stieg sie dann noch deutlich an. Fast 1,5 Millionen Menschen waren in dem PalÃ¤stinensergebiet zur Stimmabgabe aufgerufen gewesen.Â



In Deir el-Balah im vom Krieg zerstÃ¶rten Gazastreifen gab nur gut jeder fÃ¼nfte der 70.000 registrierten WÃ¤hler seine Stimme ab. In dem Gebiet schlossen die Wahllokale bereits um 18.00 Uhr Ortszeit, zwei Stunden frÃ¼her als im Westjordanland. Dies sollte eine AuszÃ¤hlung der Stimmen in dem von StromausfÃ¤llen betroffenen Gebiet noch bei Tageslicht ermÃ¶glichen.



Die Kandidaten der meisten Wahllisten stehen der sÃ¤kular-nationalistischen Fatah-Partei von PalÃ¤stinenserprÃ¤sident Mahmud Abbas nahe oder sind unabhÃ¤ngig. Die im Gazastreifen herrschende und mit der Fatah im Westjordanland rivalisierende Hamas hatte keine Wahllisten aufgestellt.Â In vielen StÃ¤dten im Westjordanland wurde nur eine Liste eingereicht.Â



Abbas sagte nach seiner Stimmabgabe in Al-Bireh, er sei erfreut, "Demokratie auszuÃ¼ben, trotz der vielen Herausforderungen, denen wir gegenÃ¼berstehen", wie die palÃ¤stinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete. Der Leiter der Wahlkommission, Rami Hamdallah, hatte "alle" Wahlberechtigten aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Er verwies auf die "Wichtigkeit dieses Urnengangs fÃ¼r das palÃ¤stinensische Volk".Â



Viele WÃ¤hler schienen den Urnengang anders zu bewerten. Mahmud Bader, ein GeschÃ¤ftsmann aus Tulkarem im Westjordanland, sagte, die Wahlen seien "eine Show fÃ¼r die internationalen Medien". Der Englischlehrer Manar Salman aus Jericho sagte, durch die israelische Besetzung des PalÃ¤stinensergebietes seien die MÃ¶glichkeiten auf kommunaler Ebene eingeschrÃ¤nkt. Die GemeinderÃ¤te sind unter anderem fÃ¼r die Bereiche Wasserversorgung und Infrastruktur zustÃ¤ndig.Â



Der WÃ¤hler Mohammed al-Hasain sagte nach seiner Stimmabgabe in Deir al-Balah im Gazastreifen, die Wahlen seien weitestgehend symbolisch. Sie zeigten aber den Willen der Menschen in dem vom Krieg weitestgehend zerstÃ¶rten KÃ¼stenstreifen "zu leben".Â Im seit mehr als 20 Jahren von der Hamas kontrollierten Gazastreifen war es der erste Urnengang seit der Parlamentswahl von 2006, aus welcher die radikalislamische Gruppe als Sieger hervorgegangen war.Â



Der Politikwissenschaftler Dschamal al-Fadi von der Al-Aschar-UniversitÃ¤t in Kairo sagte, die Wahl in Deir el-Balah sei ein "Experiment". FÃ¼r die PalÃ¤stinensische AutonomiebehÃ¶rde gehe es darum, "den eigenen Erfolg oder Misserfolg zu testen, da es keine Meinungsumfragen aus der Zeit nach dem Krieg gibt".



Die EuropÃ¤ische Union begrÃ¼ÃŸte die Kommunalwahlen als "wichtigen Schritt hin zu einer breiteren Demokratisierung und einer StÃ¤rkung der Ã¶rtlichen RegierungsfÃ¼hrung". Der UN-Koordinator Ramis Alakbarov hatte im Vorfeld der Wahlen erklÃ¤rt, die UrnengÃ¤nge stellten fÃ¼r die PalÃ¤stinenser "eine wichtige Gelegenheit dar, ihre demokratischen Rechte in einer auÃŸergewÃ¶hnlich schwierigen Zeit auszuÃ¼ben". Von Kritikern sieht sich die AutonomiebehÃ¶rde KorruptionsvorwÃ¼rfen ausgesetzt. Seit 2006 gab es keine PrÃ¤sidentschafts- oder Parlamentswahlen.



Im Gazastreifen gilt seit Oktober eine Waffenruhe zwischen der Hamas und der israelischen Armee, trotzdem gibt es immer wieder Angriffe und Gewalt. Am Tag vor den Wahlen waren bei israelischen Angriffen nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes mindestens 13 Menschen getÃ¶tet worden. Allein bei einem Luftangriff auf ein Polizeifahrzeug in der Stadt Chan Junis im SÃ¼den wurden demnach am Freitag acht Menschen getÃ¶tet und mehrere weitere verletzt.Â



Am Sonntag wurden dann laut dem Zivilschutz bei erneuten israelischen Angriffen in der Stadt Gaza und in Chan Junis drei Menschen getÃ¶tet und mehrere weitere verletzt.