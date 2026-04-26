London (dts Nachrichtenagentur) - Der kenianische LÃ¤ufer Sabastian Sawe hat beim London-Marathon Geschichte geschrieben. Er lief die 42,195 Kilometer in 1:59:30 Stunden und blieb damit als erster Mensch bei regulÃ¤ren Bedingungen unter der Zwei-Stunden-Marke.
Der 31-jÃ¤hrige Sawe unterbot damit den bisherigen Weltrekord von Kelvin Kiptum, der 2023 in Chicago 2:00:45 Stunden benÃ¶tigte. Kiptum, der 2024 tÃ¶dlich verunglÃ¼ckt war, hielt bis dahin den offiziellen Weltrekord. Unter Laborbedingungen war Eliud Kipchoge, ebenfalls aus Kenia, am 12. Oktober 2019 in Wien 1:59:40,2 Stunden gelaufen, doch auch diese Zeit wurde von Sawe am Sonntag Ã¼bertroffen.
Auch der Zweitplatzierte, Yomif Kejelcha aus Ã„thiopien, blieb mit einer Zeit von 1:59:41 Stunden unter der Zwei-Stunden-Marke. Damit erreichten gleich zwei LÃ¤ufer beim London-Marathon eine Zeit, die bisher als unerreichbar galt.
Sport
Weltrekord: Sawe knackt beim London-Marathon Zwei-Stunden-Marke
- dts - 26. April 2026, 12:59 Uhr
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London (dts Nachrichtenagentur) - Der kenianische LÃ¤ufer Sabastian Sawe hat beim London-Marathon Geschichte geschrieben. Er lief die 42,195 Kilometer in 1:59:30 Stunden und blieb damit als erster Mensch bei regulÃ¤ren Bedingungen unter der Zwei-Stunden-Marke.
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