Merz verurteilt Angriff bei Dinner in Washington

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Attacke beim Korrespondentendinner in Washington sorgt auch in der deutschen Politik fÃ¼r Diskussionen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verurteilte den Angriff. "Gewalt hat keinen Platz in einer Demokratie", sagte der Kanzler am Sonntag. "Wir entscheiden mit Mehrheiten, nicht mit der Waffe. Ich verurteile den Anschlagsversuch in Washington und bin froh, dass PrÃ¤sident Trump, First Lady Melania Trump und alle Anwesenden in Sicherheit sind."
Der Koordinator der Bundesregierung fÃ¼r die transatlantische Zusammenarbeit, Metin Hakverdi (SPD), sieht in dem Schusswaffenangriff in Washington einen erneuten Beleg fÃ¼r eine starke Polarisierung der US-Gesellschaft. "Dieser Anschlagsversuch ist noch ein weiterer Beleg fÃ¼r die enorme Polarisierung der US-Gesellschaft. Und das gerade bei einer Veranstaltung, die freie Rede und die freie Presse feiern soll", sagte Hakverdi der "Rheinischen Post" (Montag).
Hakverdi sagte weiter: "Das sollte uns auch hierzulande zu denken geben." Innenpolitisch habe das Attentat in Pennsylvania vor der PrÃ¤sidentschaft Trumps den Wahlkampf beflÃ¼gelt. "Er wird daher diesen Vorfall nun sicher mit Blick auf die Midterm-Wahlen im November nutzen wollen - und hat dies ja schon mit Blick auf seinen umstrittenen Ballsaal am WeiÃŸen Haus getan."
Der Angriff ist nach Ansicht des AuÃŸenpolitikers Peter Beyer (CDU) auch Folge einer zunehmenden gesellschaftlichen Spaltung in den USA. Beyer sagte der "Rheinischen Post": "MaÃŸgebliche Akteure der politischen FÃ¼hrung in den USA schaffen es nicht, die Gesellschaft zu einen."
Deswegen wÃ¼rden manche Menschen "nur noch einen Ausweg darin sehen, Irrsinnstaten zu begehen, die allerdings nicht entschuldbar und klar abzulehnen sind", ergÃ¤nzte Beyer. Der frÃ¼here Koordinator der Bundesregierung fÃ¼r die transatlantischen Beziehungen sagte weiter: "Spaltung, Spannung und Hass wachsen weiter."
Ãœber die BeweggrÃ¼nde des TÃ¤ters lasse sich zwar nur spekulieren. "Aber es dÃ¼rfte nicht allzu fernliegend sein, anzunehmen, dass der AttentÃ¤ter US-PrÃ¤sident Donald Trump im Visier hatte und ihn tÃ¶ten wollte", so der CDU-Politiker. Solche gewalttÃ¤tigen Angriffe gegen ein demokratisch gewÃ¤hltes Staatsoberhaupt wie Trump seien aber "vÃ¶llig inakzeptabel, ebenso wie die GefÃ¤hrdung Unbeteiligter".
Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht eine Mitverantwortung des US-PrÃ¤sidenten bei dem Schusswaffenangriff. Strack-Zimmermann sagte der "Rheinischen Post": "Zur Wahrheit gehÃ¶rt aber auch: Trumps brutale Aussagen Gruppen und Einzelpersonen gegenÃ¼ber sind inzwischen so unterirdisch, dass man sich nicht mehr zu wundern braucht, dass diesen verbalen Exzessen schreckliche Taten folgen."
Die FDP-Politikerin ergÃ¤nzte: "Der einfache Zugang zu Waffen in den USA macht es potentiellen TÃ¤tern zudem besonders leicht." Attentate habe es Ã¼berdies "tragischerweise in der Geschichte der Vereinigten Staaten hÃ¤ufig gegeben", sagte Strack-Zimmermann.
Brennpunkte
Merz verurteilt Angriff bei Dinner in Washington
- dts - 26. April 2026, 14:04 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Attacke beim Korrespondentendinner in Washington sorgt auch in der deutschen Politik fÃ¼r Diskussionen.
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