Justizminister: SchÃ¼tze in Washington hatte wohl Regierungsmitglieder im Visier

SpezialkrÃ¤fte Ã¼berwachen Evakuierung der GÃ¤ste

Der Angreifer beim Korrespondenten-Dinner in Washington wollte ersten Erkenntnissen zufolge offenbar ein Attentat auf US-Regierungsmitglieder verÃ¼ben. Dies sagte Justizminister Todd Blanche.

Der Angreifer beim Korrespondenten-Dinner in Washington wollte ersten Erkenntnissen zufolge offenbar ein Attentat auf US-Regierungsmitglieder verÃ¼ben. "Sehr frÃ¼he" Erkenntnisse der Ermittler deuteten darauf hin, dass der TÃ¤ter "Mitglieder der Regierung im Visier hatte", sagte Justizminister Todd Blanche am Sonntag im Fernsehsender CBS. Der unmittelbar nach der Tat festgenommene Mann "kooperiert nicht aktiv" mit den Ermittlern.



Der Mann sei offenbar mit dem Zug von Los Angeles Ã¼ber Chicago nach Washington gereist, sagte Blanche weiter. Der amtierende Justizminister hielt sich am Samstagabend ebenso wie PrÃ¤sident Donald Trump, dessen Ehefrau Melania und andere Regierungsmitglieder im Ballsaal des Hilton-Hotels auf, als in einem Kontrollbereich auÃŸerhalb des Festsaals SchÃ¼sse fielen. Der TÃ¤ter wurde Ã¼berwÃ¤ltigt.Â



Trump, die First Lady und alle anderen GÃ¤ste blieben unverletzt. Der US-PrÃ¤sident ging davon aus, dass der Mann ein Attentat auf ihn verÃ¼ben wollte. Der TÃ¤ter wurde von US-Medien als der 31-jÃ¤hrige Maschinenbau-Ingenieur Cole Tomas Allen aus Torrance im US-Bundesstaat Kalifornien identifiziert. Die US-BehÃ¶rden bestÃ¤tigten diese Angaben zunÃ¤chst nicht.Â