Wirtschaft

IG Metall fordert Unternehmen zu mehr Produktion in Deutschland auf

  • dts - 26. April 2026, 13:34 Uhr
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Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltenden Krise in der Metall- und Elektrobranche fordert die Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, die Unternehmen auf, wieder mehr in Deutschland und der EU zu produzieren und ArbeitsplÃ¤tze zu schaffen.

Der "Bild" (Montagsausgabe) sagte Benner: "Wer in Europa und Deutschland verkauft, der muss auch hier produzieren. Das ist WertschÃ¶pfung vor Ort. Wer soll denn sonst langfristig die Autos in Deutschland kaufen?"

Benner kritisierte den fortschreitenden Jobabbau in Deutschland. "Wir beobachten mit Sorge, dass wir viel Aderlass haben - gerade auch in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen", sagte die Gewerkschaftschefin zu "Bild". In LÃ¤ndern wie China wÃ¼rden solche HightecharbeitsplÃ¤tze stattdessen ausgebaut. "Mich besorgt, dass die Unternehmen diese bei uns abbauen, dass Innovation als Kostenblock gesehen wird."

Benner mahnte die Bundesregierung, bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r die Industrie zu schaffen. Die FÃ¶rderung beim E-Auto-Kauf mit sozialer Staffelung sei richtig, sagte Benner. Defizite gebe es aber bei der Lade-Infrastruktur, bezahlbarem Ladestrom, hohen Energiepreisen, der FÃ¶rderung der Batterie-Produktion. "Wenn es ein planvolles Vorgehen gibt mit guten Rahmenbedingungen, kann es durchaus gelingen, Industrie wirklich zu entwickeln und wettbewerbsfÃ¤hig zu halten", erklÃ¤rte die Vorsitzende.

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