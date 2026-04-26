IG-Metall-Chefin Benner fordert von Unternehmen mehr Produktion im Inland

FlieÃŸband in Volkswagen-Fabrik in Dresden

Mit Blick auf die Krise in der Metall- und Elektrobranche hat IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner an die Unternehmen appelliert, wieder mehr in Deutschland und der EU zu produzieren und ArbeitsplÃ¤tze zu schaffen.

Mit Blick auf die Krise in der Metall- und Elektrobranche hat IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner an die Unternehmen appelliert, wieder mehr inÂ DeutschlandÂ und der EU zu produzieren und ArbeitsplÃ¤tze zu schaffen. "Wer in Europa und Deutschland verkauft, der muss auch hier produzieren", sagte Benner der "Bild"-Zeitung von Montag. "Das ist WertschÃ¶pfung vor Ort. Wer soll denn sonst langfristig die Autos in Deutschland kaufen?"



Benner kritisierte den fortschreitenden Jobabbau in Deutschland.Â "Wir beobachten mit Sorge, dass wir viel Aderlass haben â€“ gerade auch in den Forschungs- und Entwicklungsbereichen", sagte die Gewerkschaftschefin. In LÃ¤ndern wie China wÃ¼rden solche HightecharbeitsplÃ¤tze stattdessen ausgebaut. "Mich besorgt, dass die Unternehmen diese bei uns abbauen, dass Innovation als Kostenblock gesehen wird."Â



Benner forderte von der Bundesregierung,Â bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r ihre Branche zu schaffen. Die FÃ¶rderung beim E-Auto-Kauf mit sozialer Staffelung sei richtig, sagte Benner. Defizite gebe es aber bei der Lade-Infrastruktur, bezahlbarem Ladestrom, hohen Energiepreisen und der FÃ¶rderung der Batterie-Produktion. "Wenn es ein planvolles Vorgehen gibt mit guten Rahmenbedingungen, kann es durchaus gelingen, Industrie wirklich zu entwickeln und wettbewerbsfÃ¤hig zu halten", erklÃ¤rte sie.