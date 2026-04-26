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2. Bundesliga: Schalke dreht Topspiel in Paderborn

  • dts - 26. April 2026, 15:30 Uhr
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Fans von Schalke 04 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Paderborn (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 hat am 31. Spieltag im Spitzenspiel der 2. Bundesliga einen wichtigen 3:2-AuswÃ¤rtssieg gegen den SC Paderborn 07 errungen und sich so einen Matchball zum Aufstieg gesichert.

In einer spannenden Partie legten die Gastgeber zunÃ¤chst vor. Laurin Curda brachte Paderborn in der 13. Minute mit einem sehenswerten Volleyschuss in FÃ¼hrung. Stefano Marino erhÃ¶hte in der 26. Minute auf 2:0, nachdem er einen Abpraller von Karius verwerten konnte.

Schalke zeigte jedoch Moral und kÃ¤mpfte sich zurÃ¼ck ins Spiel. Dejan Ljubicic verkÃ¼rzte in der 35. Minute auf 1:2, als er eine Flanke von Ndiaye direkt verwandelte. Kurz vor der Halbzeit gelang Adil Aouchiche der Ausgleich zum 2:2, nachdem Sylla an TorhÃ¼ter Seimen gescheitert war und Aouchiche den Ball unter die Latte stocherte.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend, doch es war erneut Dejan Ljubicic, der Schalke in der 83. Minute auf die SiegerstraÃŸe brachte. Nach einer Hereingabe von El-Faouzi leitete Sylla den Ball zu Ljubicic weiter, der aus sieben Metern zum 3:2-Endstand traf.

Die KÃ¶nigsblauen kÃ¶nnen nun am kommenden Samstag gegen Fortuna DÃ¼sseldorf mit einem Sieg den Aufstieg perfekt machen. Paderborn hat derweil nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang.

Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: VfL Bochum - Greuther FÃ¼rth 2:1 und 1. FC NÃ¼rnberg - 1. FC Magdeburg 1:0.

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