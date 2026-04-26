Paderborn (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 hat am 31. Spieltag im Spitzenspiel der 2. Bundesliga einen wichtigen 3:2-AuswÃ¤rtssieg gegen den SC Paderborn 07 errungen und sich so einen Matchball zum Aufstieg gesichert.
In einer spannenden Partie legten die Gastgeber zunÃ¤chst vor. Laurin Curda brachte Paderborn in der 13. Minute mit einem sehenswerten Volleyschuss in FÃ¼hrung. Stefano Marino erhÃ¶hte in der 26. Minute auf 2:0, nachdem er einen Abpraller von Karius verwerten konnte.
Schalke zeigte jedoch Moral und kÃ¤mpfte sich zurÃ¼ck ins Spiel. Dejan Ljubicic verkÃ¼rzte in der 35. Minute auf 1:2, als er eine Flanke von Ndiaye direkt verwandelte. Kurz vor der Halbzeit gelang Adil Aouchiche der Ausgleich zum 2:2, nachdem Sylla an TorhÃ¼ter Seimen gescheitert war und Aouchiche den Ball unter die Latte stocherte.
In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel spannend, doch es war erneut Dejan Ljubicic, der Schalke in der 83. Minute auf die SiegerstraÃŸe brachte. Nach einer Hereingabe von El-Faouzi leitete Sylla den Ball zu Ljubicic weiter, der aus sieben Metern zum 3:2-Endstand traf.
Die KÃ¶nigsblauen kÃ¶nnen nun am kommenden Samstag gegen Fortuna DÃ¼sseldorf mit einem Sieg den Aufstieg perfekt machen. Paderborn hat derweil nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsrang.
Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: VfL Bochum - Greuther FÃ¼rth 2:1 und 1. FC NÃ¼rnberg - 1. FC Magdeburg 1:0.
Sport
2. Bundesliga: Schalke dreht Topspiel in Paderborn
- dts - 26. April 2026, 15:30 Uhr
.
Paderborn (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Schalke 04 hat am 31. Spieltag im Spitzenspiel der 2. Bundesliga einen wichtigen 3:2-AuswÃ¤rtssieg gegen den SC Paderborn 07 errungen und sich so einen Matchball zum Aufstieg gesichert.
Weitere Meldungen
London (dts Nachrichtenagentur) - Der kenianische LÃ¤ufer Sabastian Sawe hat beim London-Marathon Geschichte geschrieben. Er lief die 42,195 Kilometer in 1:59:30 Stunden und bliebMehr
Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) - In einem packenden Duell der 2. Bundesliga haben sich der SV Darmstadt 98 und die SV 07 Elversberg mit einem 3:3 unentschieden getrennt.Mehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstagabendpartie des 31. Bundesliga-Spieltags hat sich die TSG Hoffenheim mit einem 2:1 beim Hamburger SV durchgesetzt. Die GÃ¤ste ausMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der anhaltenden Krise in der Metall- und Elektrobranche fordert die Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, die Unternehmen auf,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert angesichts der aktuellen EnergiekriseMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AnkÃ¼ndigung von Bahnchefin Evelyn Palla, die Bahnpreise fÃ¼r den Fernverkehr wegen der Energiekrise ab dem 1. Mai ein Jahr stabil halten zuMehr