Folgen von Irankrieg: Schlagabtausch zu mÃ¶glicher Schuldenaufnahme in Koalition

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch

In der Debatte um eine mÃ¶gliche Schuldenaufnahmen wegen der Energiekrise infolge des Iran-Kriegs haben sich Vertreter von SPD und Union einen Schlagabtausch geliefert.

In der Debatte um eine mÃ¶gliche Schuldenaufnahme wegen der Energiekrise infolge des Irankriegs haben sich Vertreter von SPD und Union einen Schlagabtausch geliefert. Â Die Union reagierte mit scharfer Kritik auf Ã„uÃŸerungen des SPD-Fraktionschefs Matthias Miersch, in denen dieser eine zusÃ¤tzliche Schuldenaufnahme ins Spiel brachte. SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese sprang seinem Parteikollegen zur Seite.



Miersch hatte der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" ("NOZ") von Samstag gesagt, der Staat habe "die Aufgabe, einen Zusammenbruch unserer Wirtschaft zu verhindern". Im schlimmsten Fall mÃ¼ssten "alle Optionen auf den Tisch". Dazu zÃ¤hlt laut Miersch, "eine Haushaltsnotlage auszurufen, also einen Ãœberschreitensbeschluss zu fassen und womÃ¶glich neue Schulden aufzunehmen". Am Streit Ã¼ber einen Ãœberschreitungsbeschluss war letztlich die vorherige Ampel-Regierung unter der FÃ¼hrung der SPD geplatzt.Â



Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hatte diese Woche wiederholt vor neuen Schulden gewarnt. Miersch sagte dazu der "NOZ": "Wer eine solche Herangehensweise kategorisch ausschlieÃŸt, anstelle die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dem sind die Dimensionen der Verwerfungen offenbar nicht bewusst, die bei einer Fortdauer der Irankrise auf uns zukommen."



Bei der Union traf Mierschs VorstoÃŸ auf Widerstand. CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann erklÃ¤rte, der Ruf nach immer neuen Schulden lÃ¶se "keine Probleme, sondern verschÃ¤rft sie". "Es gibt keine Anzeichen fÃ¼r eine Haushaltsnotlage, sondern einen klaren Auftrag zur Haushaltskonsolidierung. Die Menschen erwarten, dass der Staat jetzt an sich selbst arbeitet und die notwendigen Strukturreformen entschlossen umsetzt."



CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann sagte der "Bild"-Zeitung, die Forderung nach neuen Krediten sei "Ausdruck politischer Faulheit". Die Politik mÃ¼sse Mut zu Reformen und zum Sparen beweisen.Â "Die Gesellschaft packt an, dann sollten wir das auch tun", sagte Linnemann. "Wir brauchen Anreize fÃ¼r mehr Arbeit, radikalen BÃ¼rokratieabbau, Vorrang fÃ¼r Innovationen und mÃ¼ssen sparen, , sparen." Die SPD mÃ¼sse beweisen, "dass sie reformiert sei, oder sagen, wenn es anders ist", fÃ¼gte der CDU-GeneralsekretÃ¤r hinzu.



SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Wiese verteidigte Miersch. "Es ist richtig, keine Option frÃ¼hzeitig vom Tisch zu nehmen", sagte er der "Rheinischen Post" von Montag. "Das ist keine Faulheit, sondern vorausschauende Krisenvorsorge."



Doch auch der ChefÃ¶konom von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), Jens SÃ¼den, betonte, die Frage nach einem Ãœberschreitensbeschluss stelle sich derzeit nicht. Er sehe aktuell keine Rechtfertigung fÃ¼r eine solche MaÃŸnahme, auch wenn ein "Denken in Szenarien" grundsÃ¤tzlich sinnvoll sei, sagte er dem Nachrichtenportal "The Pioneer".



Der finanzpolitische Sprecher der Linken, Christian GÃ¶re, sprach sich hingegen fÃ¼r eine Aussetzung der Schuldenbremse aus. Es brauche "kurzfristig Geld", um die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger zu entlasten sowie die Wirtschaft "resistenter gegenÃ¼ber Schocks" aufzustellen.Â



"Eine Aussetzung der Schuldenbremse ist dabei die einfachste und schnellste MÃ¶glichkeit und, da wir momentan eine globale Krise erleben, auch rechtlich sicher", erklÃ¤rte GÃ¶re. Zugleich bekrÃ¤ftigte er die Forderung seiner Partei nach "AbschÃ¶pfung der Ãœbergewinne" der Ã–lkonzerne.



Miersch warnte auch, dass niemand sagen kÃ¶nne, wie US-PrÃ¤sident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu weiter agieren. Irans fortdauernde Blockade der StraÃŸe von Hormus habe "Auswirkungen weit Ã¼ber den Ã–lmarkt hinaus: Es geht lÃ¤ngst nicht nur ums Tanken oder Fliegen, ganze Lieferketten drohen zu reiÃŸen, mit massivsten wirtschaftlichen Auswirkungen". Deswegen mÃ¼sse die schwarz-rote Koalition bereit stehen, "den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft zu organisieren. Auch mit mÃ¶glichen weiteren Entlastungen."



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels begonnen. Als Reaktion sperrte das iranische MilitÃ¤r weitgehend die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports lÃ¤uft. Dies lieÃŸ die Energiepreise in die HÃ¶he schnellen.Â