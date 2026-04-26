Der mutmaÃŸliche AttentÃ¤ter beim Korrespondenten-Dinner mit Donald Trump in Washington ist nach Angaben des US-PrÃ¤sidenten "gestÃ¶rt" und hat in der Vergangenheit ein anti-christliches Manifest verfasst. "DerÂ Typ ist krank", sagte Trump am Sonntag dem Fernsehsender Fox News. "Wenn man sein Manifest liest, merkt man, dass er Christen hasst." Auch Verwandte des Mannes hÃ¤tten sich "darÃ¼ber beschwert", sagte Trump weiter. "Sie haben sogar die Polizei eingeschaltet. Er war ein sehr gestÃ¶rter Mensch."Â
Unmittelbar nach dem Anschlagsversuch am Samstagabend hatte Trump gesagt, nach seiner Ãœberzeugung habe der Mann ein Attentag auf ihn verÃ¼ben wollen.
WÃ¤hrend des jÃ¤hrlichen Dinners der White-House-Korrespondenten in einem Hotel in Washington hatte der VerdÃ¤chtige versucht, in den Saal einzudringen, in dem Trump, seine Frau Melania sowie weitere Regierungsmitglieder saÃŸen. An einer Sicherheitskontrolle vor dem Saal fielen SchÃ¼sse.
Von den GÃ¤sten des Dinners wurde niemand verletzt. Eine Kugel traf die Schutzweste eines Beamten des Secret Service, der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaÃŸliche Angreifer wurde festgenommen.Â
Nach Angaben von Justizminister Todd Blanche deuten erste Erkenntnisse der Ermittler darauf hin, dass der TÃ¤ter "Mitglieder der Regierung im Visier hatte".
Brennpunkte
Trump: SchÃ¼tze von Washington ist "gestÃ¶rt" und schrieb anti-christliches Manifest
- AFP - 26. April 2026, 18:09 Uhr
Der mutmaÃŸliche AttentÃ¤ter beim Korrespondenten-Dinner mit Donald Trump in Washington ist nach Angaben des US-PrÃ¤sidenten 'gestÃ¶rt' und hat in der Vergangenheit ein anti-christliches Manifest verfasst.
Der mutmaÃŸliche AttentÃ¤ter beim Korrespondenten-Dinner mit Donald Trump in Washington ist nach Angaben des US-PrÃ¤sidenten "gestÃ¶rt" und hat in der Vergangenheit ein anti-christliches Manifest verfasst. "DerÂ Typ ist krank", sagte Trump am Sonntag dem Fernsehsender Fox News. "Wenn man sein Manifest liest, merkt man, dass er Christen hasst." Auch Verwandte des Mannes hÃ¤tten sich "darÃ¼ber beschwert", sagte Trump weiter. "Sie haben sogar die Polizei eingeschaltet. Er war ein sehr gestÃ¶rter Mensch."Â
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